В Бресте дорожники кладут асфальт при -13°С. Говорят, это норма - все равно весной переделывать

28 февраля в социальных сетях появилось видео из Бреста. На нем сотрудники брестского дорожно-эксплуатационного предприятия проводят ремонт дороги на улице Суворова. Автор видео поставил под сомнение целесообразность ямочного ремонта, когда на улице -13°С. В Брестском ДЭП ответили.

Видео: Сяргей Петруковіч

«Ничего необычного в действиях работников нет, — уверил TUT.BY главный инженер ДЭП Сергей Петраневич. — По этой технологии производить ямочный ремонт можно до температуры до -20°С. Не то, что при -13°С! Работы проводимые зимой — временные. В любом случае работы, которые проводятся зимой, должны весной переделываться. Это согласно технологии».