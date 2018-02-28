Самые богатые и самые бедные. Как отличаются пенсии белорусских пенсионеров

Белорусам обещают в этом году прибавку к пенсии. Ее размер планируют поднять до 40% от средней зарплаты по стране. Сейчас это соотношение составляет 36,6%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов за январь разнятся по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лидирует по средней назначенной пенсии Минск — 333,7 рубля, а меньше всего — в Брестской области (299,8 рубля).

Пенсии по инвалидности выше всего в Гомельской области (320,2 рубля), а ниже всего в Брестской — 272,2 рубля.

Гомельская область также заметно впереди по размеру пенсии по случаю потери кормильца — 258,1 рубля.

А вот соцпенсии выше всего в Минске — 217,4 рубля, а ниже всего — в Гомельской и Витебской областях (по 174,6 рубля).

Как средние пенсии отличались в декабре по регионам, в рублях регион средняя назначенная средняя по возрасту по

инвалидности по случаю потери кормильца соцпенсия Минск 333,7 338,2 300,1 215,6 217,4 Минская 311,8 323 283 211,9 177 Брестская 299,8 310,1 272,2 208,6 177,2 Витебская 310,6 320,7 272,7 203,3 174,6 Гомельская 317,5 323,7 320,2 258,1 174,6 Гродненская 308,4 317,8 285,2 206,8 179,1 Могилевская 308,4 317,8 285,2 206,8 179,1 по стране 314,3 323,1 289,2 218,1 183,5

По размеру пенсий по возрасту также лидирует Минск — 338,2 рубля. Ниже всего этот показатель в Брестской области — 310,1 рубля.

На начало февраля в Беларуси было 2 миллиона 593,7 тысячи пенсионеров.

Напомним, в Беларуси с 1 февраля повысили минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты увеличились пропорционально росту размера БПМ. Кроме того, с февраля выросли надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам старше 75 лет. К примеру, для тех, кто старше 80 лет, ежемесячная доплата к пенсии составляет 45,03 рубля в месяц (25% БПМ).