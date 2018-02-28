Музыканты из Гольшан на конкурсе «Радость моя»

В Минске прошел творческий конкурс-праздник «Радость моя». Конкурс является продолжением серии мероприятий фестиваля «Благовест», организованных министерствами образования и культуры совместно с Белорусской Православной Церковью.

Не упустили шанс принять участие в празднике музыки и блеснуть талантами на столичной сцене ученики Гольшанской детской школы искусств. Дипломами лауреата II степени награждены Анастасия Козловская (учитель Наталья Константиновна Касперович) и ансамбль баянистов в составе Ангелины Левковской и Полины Гордей (учитель Инна Николаевна Гайдукевич).





Дипломами лауреата III степени отмечена игра сразу двух дуэтов баянистов: в составе Максима Цвиковича и Егора Колейника (учитель Инна Николаевна Гайдукевич) и ScherzoFest в составе Даниила Лосёнка и Анастасии Козловской (учитель Наталья Константиновна Касперович).





Дипломантами конкурса стали Полина Пашковская, Ульяна Петрина и Анастасия Адашкевич, Даниил Лосёнок, Ангелина Левковская, Валентина Ягелло и вокально-инструментальный ансамбль учителей «Элегия».





Вопрос с транспортным обеспечением участников конкурса взял на себя Борунский УПК (директор А.А.Саванец, водитель Т.В. Медвецкас).

Алина БЕЛИЦКАЯ.