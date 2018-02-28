ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На месте военной части на Шишкина начинают строить жилье для военных, очередников и многодетных

01.03.2018 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2018 году в Минске построят 72 жилых дома, среди больших территорий, где с этого года будет вестись массовая типовая панельная застройка — квартал улиц Кулешова — Шишкина. Это территория бывшей воинской части.

В первой очереди — строительство трех кварталов, 106 тысяч квадратных метров жилья — больше чем на 5 тысяч жителей.


УП "Минскградо" показывало, как в принципе должна быть застроена территория до Партизанского проспекта. 


Заказчик — УКС Заводского района.

— Работы начнутся со стороны ул. Кулешова и продолжатся поэтапно. В I квартале запланированы два жилых дома в индустриальном исполнении и два паркинга. II квартал — это три жилых дома, детский сад и довольно большая плоскостная парковка. III квартал — четыре 16-этажных дома-столбика известной серии 111−90 ОАО «МАПИД». По соседству вырастет торговый центр с паркингом (это инвестиционный объект), — рассказывал заместитель директора по развитию ГП «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска» Игнат Носко.

Для кого будут строить?

Как сообщают "Минск-Новости", 30% жилфонда будет отдано Министерству обороны Беларуси. Оставшиеся 70% разделят между многодетными семьями и нуждающимися в улучшении жилищных условий и долевым строительством.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Самые богатые и самые бедные. Как отличаются пенсии белорусских пенсионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика