На месте военной части на Шишкина начинают строить жилье для военных, очередников и многодетных

В 2018 году в Минске построят 72 жилых дома, среди больших территорий, где с этого года будет вестись массовая типовая панельная застройка — квартал улиц Кулешова — Шишкина. Это территория бывшей воинской части.

В первой очереди — строительство трех кварталов, 106 тысяч квадратных метров жилья — больше чем на 5 тысяч жителей.





УП "Минскградо" показывало, как в принципе должна быть застроена территория до Партизанского проспекта.





Заказчик — УКС Заводского района.

— Работы начнутся со стороны ул. Кулешова и продолжатся поэтапно. В I квартале запланированы два жилых дома в индустриальном исполнении и два паркинга. II квартал — это три жилых дома, детский сад и довольно большая плоскостная парковка. III квартал — четыре 16-этажных дома-столбика известной серии 111−90 ОАО «МАПИД». По соседству вырастет торговый центр с паркингом (это инвестиционный объект), — рассказывал заместитель директора по развитию ГП «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска» Игнат Носко.

Для кого будут строить?

Как сообщают "Минск-Новости", 30% жилфонда будет отдано Министерству обороны Беларуси. Оставшиеся 70% разделят между многодетными семьями и нуждающимися в улучшении жилищных условий и долевым строительством.