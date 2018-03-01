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Хоккеисты минского "Динамо" матчем против "Слована" завершают сезон в КХЛ. Онлайн
Хоккеисты минского «Динамо» матчем в Братиславе против «Слована» завершат сегодня свой 10-й сезон в КХЛ. Начало поединка на льду Зимнего стадиона имени Ондрея Непелы — в 21.00 по минскому времени.
В турнирном плане поединок в Братиславе для минчан уже мало что значит — «зубры» досрочно утратили шансы на выход в плей-офф. Кроме того, при любом исходе останутся на 10-й строке в таблице Западной конференции. Правда, имеют шанс обойти казахстанский «Барыс» и подняться на 19-е место в общей таблице КХЛ.
«Слован», который тренирует белорусский специалист Эдуард Занковец, крепко обосновался на предпоследней строке «Запада» и уже никуда с нее не сдвинется.
Правда, главный инсайдер КХЛ Алексей Шевченко предрекает, что этот сезон для «Слована» станет последним в КХЛ. По
До сегодняшнего визита минчан «Слован» потерпел четыре поражения кряду. «Зубры» же выиграли два матча кряду — в конце января дома взяли верх над все тем же «Слованом», а уже после Олимпиады в Корее обыграли рижских динамовцев.
В Братиславу минское «Динамо» отправилось без Андрея Степанова, который заработал 2 (1+1) балла в поединке с рижанами. Как сообщает
Ожидается, что место в воротах «зубров» в заключительном матче сезона займет швед Юнас Энрот.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Слован» — «Динамо-Минск».
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Хоккеисты минского "Динамо" матчем в Братиславе против "Слована" завершают сегодня свой 10-й сезон в КХЛ. Начало поединка на льду Зимнего стадиона имени Ондрея...
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