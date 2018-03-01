Хоккеисты минского «Динамо» матчем в Братиславе против «Слована» завершат сегодня свой 10-й сезон в КХЛ. Начало поединка на льду Зимнего стадиона имени Ондрея Непелы — в 21.00 по минскому времени.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В турнирном плане поединок в Братиславе для минчан уже мало что значит — «зубры» досрочно утратили шансы на выход в плей-офф. Кроме того, при любом исходе останутся на 10-й строке в таблице Западной конференции. Правда, имеют шанс обойти казахстанский «Барыс» и подняться на 19-е место в общей таблице КХЛ.

«Слован», который тренирует белорусский специалист Эдуард Занковец, крепко обосновался на предпоследней строке «Запада» и уже никуда с нее не сдвинется.

Правда, главный инсайдер КХЛ Алексей Шевченко предрекает, что этот сезон для «Слована» станет последним в КХЛ. По информации журналиста , наряду с рижским «Динамо» словацкий клуб будет исключен из лиги.

До сегодняшнего визита минчан «Слован» потерпел четыре поражения кряду. «Зубры» же выиграли два матча кряду — в конце января дома взяли верх над все тем же «Слованом», а уже после Олимпиады в Корее обыграли рижских динамовцев.

В Братиславу минское «Динамо» отправилось без Андрея Степанова, который заработал 2 (1+1) балла в поединке с рижанами. Как сообщает пресс-служба «зубров», форвард остался в Минске по медицинским показаниям. Его заменил Дмитрий Амброжейчик. В списке травмированных по прежнему пребывает и самый молодой форвард динамовцев Егор Шарангович.

Ожидается, что место в воротах «зубров» в заключительном матче сезона займет швед Юнас Энрот.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Слован» — «Динамо-Минск».

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