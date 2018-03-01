6 марта состоится заседание апелляционного комитета АБФФ по клубному лицензированию, на котором будет проанализирована апелляция «Крумкачоў» на то, что заявление «воронов» на выдачу клубу лицензии для участия в высшей лиге не было принято к рассмотрению, — сообщает «Прессбол» .



Фото: Юлианна Рипинская

Комитет по клубному лицензированию АБФФ не принял заявление футбольного клуба «Крумкачы» «в связи с систематическими нарушениями требований регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов, выразившимися в неоднократном несоблюдении сроков предоставления документов и повлекшее срыв процесса лицензирования».

Основатель «Крумкачоў»: Федерация видит в нас дохлую лошадь, которую легче пристрелить

Как предположил один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский, ужесточение позиции АБФФ к нарушениям со стороны клуба может быть вызвано тем, что всерьез вознамерилось получить лицензию на выступление в высшей лиге минское «Торпедо», которое в минувшем сезоне не смогло пробиться в сильнейший дивизион по спортивному принципу, заняв лишь третье место в первой лиге.

АБФФ пояснила позицию о невыдаче лицензии «Крумкачам»

Накануне стало известно, что контрольный пакет акций «Крумкачоў» перешел к 26-летнему бизнесмену из Армении Ваге Мартиросяну. В эксклюзивном интервью SPORT.TUT.BY Мартиросян рассказал о своем видении будущего «Крумкачоў».