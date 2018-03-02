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"Переводите деньги, а я прилечу и отдам машину". В Беларуси снова активизировались автомошенники
Несколько лет назад AUTO.TUT.BY уже
Мечтаете купить автомобиль в идеальном состоянии и по цене ниже рыночной? Так не бывает. Но если вы думаете, что это возможно, тогда стоит почитать, чем обычно заканчиваются такие мечты.
Очень дешево и в очень хорошем состоянии
— Недавно я начал подыскивать себе новый автомобиль. Появился второй ребенок, нужно было что-то побольше. Просмотрел все популярные ресурсы, но ничего интересного не нашел. Решил глянуть на одной международной онлайн-площадке, которая представлена и в Беларуси. Там, в разделе «Транспорт. Легковые автомобили», я нашел много предложений с ценой гораздо ниже рыночной. Причем видно, что некоторые автомобили сняты не в нашей местности, — рассказал Никита.
Читатель заметил, что такие объявления связывают похожие фамилии — Ушаков, Глушаков, Елков, Волков. Нет никаких контактных данных, нет телефона. Второй общий признак — описание машины словно сделано машинным переводом или кажется, что пишет иностранец, который плохо знает русский язык. Впрочем, немало объявлений и с вполне грамотным описанием на правильном русском языке. Но самое главное, что с продавцом можно связаться только через электронную почту или сообщения на сайте.
Несмотря на это, Никита решился написать продавцу Fiat Stilo. Уж очень понравился автомобиль. Ответил ему грек с весьма прозаическими для этой страны именем и фамилией — Giorgios Papadopulos.
«Здравствуйте
Обычно в таких объявлениях «владельцы» не могут предоставить доступ к автомобилю для осмотра. «Машина в гараже», «Ключи только у меня, а я в Греции» или что-то подобное. В любом случае увидеть автомобиль потенциальный покупатель не сможет.
Схема мошенничества раскрывается в тексте письма, которое настойчивый грек снова прислал Никите.
«Вы только переведите деньги…»
У такого продавца две основные задачи: заставить вас сделать перевод и убедить в том, что забрать деньги он сможет только после передачи ключей от автомобиля покупателю.
— Не буду рассказывать во всех подробностях содержание нашей переписки. Могу только заметить, что психологи они хорошие. Меня обхаживали и уговаривали долго и упорно, присылали копии документов, бронь гостиницы, билеты на самолет. В общем, убеждали в том, что бояться нечего, все честно и без обмана и самые большие риски несет именно «продавец». В какой-то момент я даже едва не поддался. Но потом прочитал вашу статью, понял, что тут дело нечисто. Как я понимаю, наша страна не сотрудничает с Грецией в плане таких вот финансовых преступлений, поэтому тут уже без вариантов — если ты отправил деньги, мошенники их снимут, — признается Никита.
Потом Никите пришло письмо, в котором Giorgios Papadopulos сообщил, что отправил на имя покупателя в Беларусь, Брест, 1600 долларов и ждет фото квитанции об аналогичном переводе. Грек напоминает про то, что в любом отделении банка подтвердят безопасность такой операции и никто не сможет снять деньги, пока не будет изменено имя получателя.
Упорный покупатель не соглашался переводить деньги, предлагая приехать и на месте рассчитаться за автомобиль. Не менее настойчиво грек убеждал Никиту отправиться в ближайшее отделение Western Union и все-таки совершить перевод.
После того как Никита убедился в нечестных намерениях греческого продавца, он не раз оставлял на онлайн-площадке сообщение о мошеннических объявлениях, но ответа от администрации ресурса не дождался. Впрочем, рядом с каждым объявлением есть «иконка» со ссылкой на правила безопасной покупки. И там ясно описано, какие объявления должны вызвать у потенциального покупателя подозрения.
На наш взгляд, в этой памятке полно и емко отражены те простые правила, которым нужно следовать, чтобы не попасть на мошенников. Эти же рекомендации касаются и других специализированных ресурсов по продаже авто.
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Владелец за границей, а машина в Беларуси по сладкой цене. Интернет-мошенники снова активизировались, выманивая деньги у доверчивых покупателей.
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