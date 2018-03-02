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"Переводите деньги, а я прилечу и отдам машину". В Беларуси снова активизировались автомошенники

02.03.2018 07:28 — Разное | Tut.by  
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Несколько лет назад AUTO.TUT.BY уже поднимал тему автомошенничества в интернете. На какое-то время объявления о продаже автомобилей по цене в два раза ниже рыночной исчезли. Но недавно к нам в редакцию обратился брестчанин Никита, который едва не попался на удочку мошенников. Старые схемы обмана не ржавеют?

Мечтаете купить автомобиль в идеальном состоянии и по цене ниже рыночной? Так не бывает. Но если вы думаете, что это возможно, тогда стоит почитать, чем обычно заканчиваются такие мечты.

Очень дешево и в очень хорошем состоянии


Nissan Patrol 2003 года выпуска в идеальном состоянии за 7 тысяч рублей. Очень заманчивое предложение, не имеющее ничего общего с реальностью

 — Недавно я начал подыскивать себе новый автомобиль. Появился второй ребенок, нужно было что-то побольше. Просмотрел все популярные ресурсы, но ничего интересного не нашел. Решил глянуть на одной международной онлайн-площадке, которая представлена и в Беларуси. Там, в разделе «Транспорт. Легковые автомобили», я нашел много предложений с ценой гораздо ниже рыночной. Причем видно, что некоторые автомобили сняты не в нашей местности, — рассказал Никита.

Читатель заметил, что такие объявления связывают похожие фамилии — Ушаков, Глушаков, Елков, Волков. Нет никаких контактных данных, нет телефона. Второй общий признак — описание машины словно сделано машинным переводом или кажется, что пишет иностранец, который плохо знает русский язык. Впрочем, немало объявлений и с вполне грамотным описанием на правильном русском языке. Но самое главное, что с продавцом можно связаться только через электронную почту или сообщения на сайте.


За универсал Fiat Stilo 2003 года выпуска продавец просил всего 3200 рублей. Это и стало поводом для читателя затеять переписку с мошенниками

Несмотря на это, Никита решился написать продавцу Fiat Stilo. Уж очень понравился автомобиль. Ответил ему грек с весьма прозаическими для этой страны именем и фамилией — Giorgios Papadopulos.

«Здравствуйте
Ценю ваше намерение купить нашу машину. Раньше мы пробовали продать
дороже, но не получилось, а теперь нам нужно срочно продать.
Машина работает очень хорошо, она в отличном состоянии и никогда у нас
не было с ней проблем. Цена выгодная как для вас так и для нас.
Мы живём в севере Греция, в чудесном краю названным Katerini. У меня был
Гостевой Дом отдыха в Беларусь в Бягомль где мы ходили на отдых и
отпуски как летом так и зимой. Автомобиль находится в гараже, в Брест. В
итоге автомобиль зарегистрирован в Беларусь, в Беларусь купил его, я
первый владелец.
Мы пара пенсионеров, мне 64 года, а жене 63. Это моя личная машина,
только я на ней ездил на работу пока не вышел на пенсию, а у жены другая
машина. Поэтому нам не нужна другая машина. Нет смысла платить налоги и
сборы для нее, если вы используете не один, плюс нет смысла сидеть в
вашем гараже, испортить если не используется, потому что автомобиль как
новый. Мы продали дом в Беларусь и купили здесь ферму, в Греция. Если вы
заинтересованы купить мою машину, мы можем устроить приезд в Беларусь
для встречи с вами и у вас будет возможность осмотреть машину. Я уверен
что мы найдём удобное место встречи в Беларусь для обеих сторон.
Прошу указать ваш город проживания.
Привет из Греция!»

Обычно в таких объявлениях «владельцы» не могут предоставить доступ к автомобилю для осмотра. «Машина в гараже», «Ключи только у меня, а я в Греции» или что-то подобное. В любом случае увидеть автомобиль потенциальный покупатель не сможет.

Схема мошенничества раскрывается в тексте письма, которое настойчивый грек снова прислал Никите.


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«Вы только переведите деньги…»

У такого продавца две основные задачи: заставить вас сделать перевод и убедить в том, что забрать деньги он сможет только после передачи ключей от автомобиля покупателю.


— Не буду рассказывать во всех подробностях содержание нашей переписки. Могу только заметить, что психологи они хорошие. Меня обхаживали и уговаривали долго и упорно, присылали копии документов, бронь гостиницы, билеты на самолет. В общем, убеждали в том, что бояться нечего, все честно и без обмана и самые большие риски несет именно «продавец». В какой-то момент я даже едва не поддался. Но потом прочитал вашу статью, понял, что тут дело нечисто. Как я понимаю, наша страна не сотрудничает с Грецией в плане таких вот финансовых преступлений, поэтому тут уже без вариантов — если ты отправил деньги, мошенники их снимут, — признается Никита.

Потом Никите пришло письмо, в котором Giorgios Papadopulos сообщил, что отправил на имя покупателя в Беларусь, Брест, 1600 долларов и ждет фото квитанции об аналогичном переводе. Грек напоминает про то, что в любом отделении банка подтвердят безопасность такой операции и никто не сможет снять деньги, пока не будет изменено имя получателя.

Упорный покупатель не соглашался переводить деньги, предлагая приехать и на месте рассчитаться за автомобиль. Не менее настойчиво грек убеждал Никиту отправиться в ближайшее отделение Western Union и все-таки совершить перевод.

После того как Никита убедился в нечестных намерениях греческого продавца, он не раз оставлял на онлайн-площадке сообщение о мошеннических объявлениях, но ответа от администрации ресурса не дождался. Впрочем, рядом с каждым объявлением есть «иконка» со ссылкой на правила безопасной покупки. И там ясно описано, какие объявления должны вызвать у потенциального покупателя подозрения.


На наш взгляд, в этой памятке полно и емко отражены те простые правила, которым нужно следовать, чтобы не попасть на мошенников. Эти же рекомендации касаются и других специализированных ресурсов по продаже авто.

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Теги: Брест
 
 
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Владелец за границей, а машина в Беларуси по сладкой цене. Интернет-мошенники снова активизировались, выманивая деньги у доверчивых покупателей.

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