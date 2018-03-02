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В Бегомле при пожаре в жилом доме спасли 12 человек

02.03.2018 08:59 — Разное | БелТА  
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В Бегомле при пожаре в жилом доме спасли 12 человек
Фото МЧС

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бегомле при пожаре в жилом доме спасли 12 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире в городском поселке Бегомль Докшицкого района поступило 1 марта в 20.58. В результате пожара в квартире, принадлежащей гражданке 1955 года рождения, закопчены стены, потолочное перекрытие.

Работники МЧС спасли 5 человек, которые с отравлением продуктами горения госпитализированы в учреждение здравоохранения. Из соседних квартир эвакуированы 7 человек. Причина пожара устанавливается.

Всего за минувшие сутки в Витебской области произошло 5 пожаров, на которых повреждены 3 строения, погиб 1 человек (при пожаре в Витебске погиб мужчина 1987 года рождения).-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бегомле при пожаре в жилом доме спасли 12 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сообщение о пожаре в квартире в городском поселке Бегомль...

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