﻿ Оршанцы соревновались на «Витебской лыжне». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оршанцы соревновались на «Витебской лыжне»

02.03.2018 — Разное | Аршанская газета  
Размер текста:
A
A
A

В Городке прошел областной культурно-спортивный праздник «Витебская лыжня». На лыжероллерной трассе в урочище Воробьевы Горы собрались сотни спортсменов.

В лыжных гонках участвовали руководящие работники облисполкома, администраций городов и районов, учащиеся, студенты и представители трудовых коллективов организаций и предприятий.
В главных соревнованиях – лыжной эстафете одержала победу команда облисполкома, в составе которой выступил председатель Николай Шерстнёв. На втором месте – представители администрации Первомайского района Витебска. Бронзу завоевала команда Оршанского райисполкома в составе первого заместителя председателя Сергея Паца, председателя Болбасовского посисполкома Глеба Гуленкова, заведующего сектором по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Юрия Трибушевского и  заместителя начальника отдела управления по труду, занятости и социальной защите Елены Безлюдовой.
Лыжные забеги провели и среди разных категорий участников. В соревновании предприятий Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» на втором месте оказался Оршанский комбинат хлебопродуктов.

Среди учащихся ссузов первое место занял Алексей Цынгалев из ОГМЭК.

В забегах среди мужчин до 40 лет первым стал Артем Поляков из Департамента охраны, среди женщин старше 40 победила Наталья Юрьева (птицефабрика Оршанская). На втором месте — Галина Агеева (Оршаводканал).

В забегах среди школьников на 3-м месте Любовь Есмуханова (Бабиничская СШ) и Игорь Жданович (СШ № 13).

Также в рамках праздника прошли соревнования по видам спорта. В армрестлинге второй год подряд лидирует Федор Закалимский, в шашках первым стал Сергей Бурко (ЖЭУ-4). Участники праздника не только соревновались в спортивной ловкости. Отлично провести время на свежем воздухе помогли запланированные организаторами концерт, игры, показательные выступления.

Подготовку команды вел отдел образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома.

Фото Дмитрия ОСИПОВА, «Витебские вести».

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Городке прошел областной культурно-спортивный праздник «Витебская лыжня». На лыжероллерной трассе в урочище Воробьевы Горы собрались сотни спортсменов. В...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус выиграл золото чемпионата мира по велоспорту на треке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика