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Оршанцы соревновались на «Витебской лыжне»
02.03.2018 — Разное | Аршанская газета
В Городке прошел областной культурно-спортивный праздник «Витебская лыжня». На лыжероллерной трассе в урочище Воробьевы Горы собрались сотни спортсменов.
Среди учащихся ссузов первое место занял Алексей Цынгалев из ОГМЭК.
В забегах среди мужчин до 40 лет первым стал Артем Поляков из Департамента охраны, среди женщин старше 40 победила Наталья Юрьева (птицефабрика Оршанская). На втором месте — Галина Агеева (Оршаводканал).
В забегах среди школьников на 3-м месте Любовь Есмуханова (Бабиничская СШ) и Игорь Жданович (СШ № 13).
Также в рамках праздника прошли соревнования по видам спорта. В армрестлинге второй год подряд лидирует Федор Закалимский, в шашках первым стал Сергей Бурко (ЖЭУ-4). Участники праздника не только соревновались в спортивной ловкости. Отлично провести время на свежем воздухе помогли запланированные организаторами концерт, игры, показательные выступления.
Подготовку команды вел отдел образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома.
Фото Дмитрия ОСИПОВА,
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В Городке прошел областной культурно-спортивный праздник «Витебская лыжня». На лыжероллерной трассе в урочище Воробьевы Горы собрались сотни спортсменов. В...
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