Оршанцы соревновались на «Витебской лыжне»

В Городке прошел областной культурно-спортивный праздник «Витебская лыжня». На лыжероллерной трассе в урочище Воробьевы Горы собрались сотни спортсменов.



В лыжных гонках участвовали руководящие работники облисполкома, администраций городов и районов, учащиеся, студенты и представители трудовых коллективов организаций и предприятий.

В главных соревнованиях – лыжной эстафете одержала победу команда облисполкома, в составе которой выступил председатель Николай Шерстнёв. На втором месте – представители администрации Первомайского района Витебска. Бронзу завоевала команда Оршанского райисполкома в составе первого заместителя председателя Сергея Паца, председателя Болбасовского посисполкома Глеба Гуленкова, заведующего сектором по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Юрия Трибушевского и заместителя начальника отдела управления по труду, занятости и социальной защите Елены Безлюдовой.

Лыжные забеги провели и среди разных категорий участников. В соревновании предприятий Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» на втором месте оказался Оршанский комбинат хлебопродуктов.

Среди учащихся ссузов первое место занял Алексей Цынгалев из ОГМЭК.

В забегах среди мужчин до 40 лет первым стал Артем Поляков из Департамента охраны, среди женщин старше 40 победила Наталья Юрьева (птицефабрика Оршанская). На втором месте — Галина Агеева (Оршаводканал).

В забегах среди школьников на 3-м месте Любовь Есмуханова (Бабиничская СШ) и Игорь Жданович (СШ № 13).

Также в рамках праздника прошли соревнования по видам спорта. В армрестлинге второй год подряд лидирует Федор Закалимский, в шашках первым стал Сергей Бурко (ЖЭУ-4). Участники праздника не только соревновались в спортивной ловкости. Отлично провести время на свежем воздухе помогли запланированные организаторами концерт, игры, показательные выступления.

Подготовку команды вел отдел образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома.

Фото Дмитрия ОСИПОВА, «Витебские вести» .