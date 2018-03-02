Интернет, сыр и парфюм для мужественных. Звездный легионер БГК делится наблюдениями о Беларуси

24 февраля в Бресте состоялся большой гандбольный праздник: в матче Лиги чемпионов при тотальном аншлаге БГК имени Мешкова добился сенсационной победы над французским ПСЖ — 29:28. Одним из героев матча стал сербский игрок хозяев Петар Джорджич.



Петар Джорджич. Фото: БГК имени Мешкова

Левый полусредний брестчан вошел в символическую сборную 13-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, Джорджич забросил в матче 10 мячей, а один из его голов вошел в топ-5 тура. К слову, фанаты брестчан в эти же выходные были признаны лучшими болельщикам в гандбольной Европе .

SPORT.TUT.BY узнал больше о бытовой стороне жизни звездного игрока и выделил 5 вещей, которые отмечает серб в Беларуси.

Быстрый интернет

— У меня отличные условия для проживания в Бресте. Из наиболее любопытного я бы отметил очень классный интернет в моей квартире. Он даже лучше того, что был в Германии. Просто супер. Без проблем могу держать связь с родными. Вы, наверное, уже привыкли к высокоскоростному интернету, но в маленьких европейских городах связь не настолько моментальная. Даже не знаю, с чем это связано. Это приятный позитивный момент.

Сербский сыр

— Только приехав в Беларусь, я обратил внимание, что страна очень похожа на мою родную Сербию. Даже граница привычна — в Сербии она тоже есть со всеми соседними странами. Везде контроль, проверка паспортов. А в брестских магазинах даже есть продукты, изготовленные в Сербии. Например, сосиски и колбасы. Меня приятно удивляет, что, когда захожу в брестские супермаркеты, возникает ощущение, что я в Сербии. Что удивительно, на прилавках много продуктов сербского производства. И даже сыры молочного завода из моего родного города Шабац. Mlekara Šabac — это очень популярная компания в Сербии. Вижу, что и в Беларуси пользуется популярностью. Я первым делом позвонил жене, когда увидел знакомые названия.

Клубный парфюм «Meshkov. Будь лидером»

— Наш гандбольный клуб тоже умеет удивлять. Больше всего меня поразила парфюмерная вода, которую выпустил БГК. Хотя я и выступал в престижной немецкой бундеслиге, нигде такого не встречал. Приятно поражен. Что-то новое — это всегда интересно. Мне нравятся парфюмы. У меня дома находится большая коллекция. Мне пришелся по душе запах и бренда MESHKOV. На мой взгляд, он подходит мужественным спортивным мужчинам.



Петар Джорджич. Фото: БГК имени Мешкова

Многоэтажные дома в архитектуре

— Я не говорю о том, что это меня впечатляет. Это просто такая особенность архитектуры. Опять же, глядя на дома вокруг, возникает ощущение, будто я в Сербии. Брат, кстати, когда приехал, сказал то же самое. Дома, улицы — все очень-очень похоже. И это классно, потому что всю жизнь испытывал ностальгию. Здесь я счастлив и надеюсь, что останусь в БГК надолго.

Так вот, у меня классная квартира в высокоэтажном доме. В немецком Фленсбурге, где я провел значительную часть карьеры, исключительно маленькие дома. Не больше трех этажей. Даже не знаю, как лучше. Сейчас мне нравится большой многоэтажный дом, в котором живу. Я соскучился по такой архитектуре. Тем более, партнер по команде Симон Разгор тоже живет в нашем доме. Наши жены часто могут пересекаться и вместе гулять, ведь рядом есть удобный парк. Все классно.

Широкие улицы

— Знаю, что это отмечают многие иностранцы. Только от меня звучат не дежурные слова. Это очень важно. В городе практически не бывает пробок. По крайней мере, я не так часто бесполезно провожу время в дороге, как это было в Сербии и особенно в Германии. Дело в том, что в той же Германии слишком узкие улицы. Там всегда пробки. Порой невероятно трудно добраться домой. По Бресту же перемещаюсь очень быстро, хотя тут и полно машин на улице. Как раз выручают широкие улицы.



Петар Джорджич. Фото: БГК имени Мешкова











