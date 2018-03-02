Зима не сдается. Температура первой декады марта будет ниже климатической нормы

В последний день календарной зимы холоднее всего было в Езерище (Витебская область) — 21 градус мороза в ночное время. Самая холодная в республике ночь этой зимой была с 26 на 27 февраля: температура в Кличеве Могилевской области достигла минус 30,4 градуса.

Как сообщили в Ошмянской метеостанции, холоднее всего на Ошмянщине было также в эти дни. 26 февраля столбик термометра опустился до 22,9 градуса ниже нуля, а 27 февраля достиг отметки минус 23,3 градуса.





Пока в Беларуси зима не желает сдаваться. В страну пришли метели и снегопады. Ошмянские метеорологи отметили, что температура первой декады марта будет ниже климатической нормы. В ночное время возможны морозы при прояснении от 10 до 15 градусов.

Алина САНЮК.