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Зима не сдается. Температура первой декады марта будет ниже климатической нормы
02.03.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк
В последний день календарной зимы холоднее всего было в Езерище (Витебская область) — 21 градус мороза в ночное время. Самая холодная в республике ночь этой зимой была с 26 на 27 февраля: температура в Кличеве Могилевской области достигла минус 30,4 градуса.
Как сообщили в Ошмянской метеостанции, холоднее всего на Ошмянщине было также в эти дни. 26 февраля столбик термометра опустился до 22,9 градуса ниже нуля, а 27 февраля достиг отметки минус 23,3 градуса.
Пока в Беларуси зима не желает сдаваться. В страну пришли метели и снегопады. Ошмянские метеорологи отметили, что температура первой декады марта будет ниже климатической нормы. В ночное время возможны морозы при прояснении от 10 до 15 градусов.
Алина САНЮК.
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В последний день календарной зимы холоднее всего было в Езерище (Витебская область) — 21 градус мороза в ночное время. Самая
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