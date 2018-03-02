﻿ Зима не сдается. Температура первой декады марта будет ниже климатической нормы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зима не сдается. Температура первой декады марта будет ниже климатической нормы

02.03.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
Размер текста:
A
A
A

В последний день календарной зимы холоднее всего было в Езерище (Витебская область) — 21 градус мороза в ночное время. Самая холодная в республике ночь этой зимой была с 26 на 27 февраля: температура в Кличеве Могилевской области достигла минус 30,4 градуса.

Как сообщили в Ошмянской метеостанции, холоднее всего на Ошмянщине было также в эти дни. 26 февраля столбик термометра опустился до 22,9 градуса ниже нуля, а 27 февраля достиг отметки минус 23,3 градуса.


 

Пока в Беларуси зима не желает сдаваться. В страну пришли метели и снегопады. Ошмянские метеорологи отметили, что температура первой декады марта будет ниже климатической нормы. В ночное время возможны морозы при прояснении от 10 до 15 градусов.

Алина САНЮК.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний день календарной зимы холоднее всего было в Езерище (Витебская область) — 21 градус мороза в ночное время. Самая

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко заслушает отчет правительства, Нацбанка и облисполкомов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика