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Лукашенко констатирует: Беларусь отстает от мира в развитии экономики
За 7 лет мировой ВВП вырос на 25 процентов, а ВВП Беларуси – всего на 6.
Об этом заявил Александр Лукашенко, выслушивая доклад правительства, Нацбанка и руководителей исполкомов об итогах развития экономики в Беларуси, сообщает
Президент отметил, что ознакомился с отчетом, который состоит из нескольких пачек бумаги и в конце вывод: предложения снять 85 поручений с контроля как выполненные.
Лукашенко заявил премьер-министру Андрею Кобякову, что если правительство не видит проблем, то их нужно «вычленить и конкретизировать». Лукашенко предложил премьеру «не замусоливать проблемы».
«Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем», - заявил глава государства, отметив, что есть процессы внутри страны, которые уже стали устойчивыми.
По информации Лукашенко, лучших показателей достигла Минска и Гродненская области, где ВВП вырос за 7 леи на 28 и 13 процентов соответственно. Остальные регионы безнадежно отстают: Бресткая область прибавила 5%, Гомельская - 3%, Витебская - 2%, а Могилев ушел в минус.
Лукашенко поставил задачу правительству: жизнь белорусов должна быть «одинаково комфортной в любом городе и районе».
Кроме того, президент поручил Нацбанку наращивать золотовалютные резервы, но не за счет заимствований и увеличения долгов. Каждый получатель должен доказать необходимость каждого бюджетного рубля. От долгов следует избавляться.
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За 7 лет мировой ВВП вырос на 25 процентов, а ВВП Беларуси – всего на 6.
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