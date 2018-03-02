Лукашенко констатирует: Беларусь отстает от мира в развитии экономики

За 7 лет мировой ВВП вырос на 25 процентов, а ВВП Беларуси – всего на 6.

Об этом заявил Александр Лукашенко, выслушивая доклад правительства, Нацбанка и руководителей исполкомов об итогах развития экономики в Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что ознакомился с отчетом, который состоит из нескольких пачек бумаги и в конце вывод: предложения снять 85 поручений с контроля как выполненные.

Лукашенко заявил премьер-министру Андрею Кобякову, что если правительство не видит проблем, то их нужно «вычленить и конкретизировать». Лукашенко предложил премьеру «не замусоливать проблемы».

«Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем», - заявил глава государства, отметив, что есть процессы внутри страны, которые уже стали устойчивыми.

По информации Лукашенко, лучших показателей достигла Минска и Гродненская области, где ВВП вырос за 7 леи на 28 и 13 процентов соответственно. Остальные регионы безнадежно отстают: Бресткая область прибавила 5%, Гомельская - 3%, Витебская - 2%, а Могилев ушел в минус.

Лукашенко поставил задачу правительству: жизнь белорусов должна быть «одинаково комфортной в любом городе и районе».

Кроме того, президент поручил Нацбанку наращивать золотовалютные резервы, но не за счет заимствований и увеличения долгов. Каждый получатель должен доказать необходимость каждого бюджетного рубля. От долгов следует избавляться.