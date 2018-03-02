На заседании комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ принято решение снять с ФК «Крумкачы» 2 очка в любом соревновании, в котором они начнут сезон.



Фото: Юлианна Рипинская

1. В связи с неисполнением решений комитета в отношении имеющихся задолженностей перед футболистами в полном объеме, снять с ФК «Крумкачы» 2 турнирных очка в том соревновании, в котором клуб будет участвовать. 2. Рассмотрение других заявлений, поступивших после 21 февраля, о погашении задолженностей, а также вопрос о снятии запрета на регистрацию футболистов переносятся на 7 марта.

Изначально запрет на регистрацию новых футболистов «Крумкачы» получили в связи с наличием задолженностей перед защитниками Дмитрием Яшиным, Дмитрием Климовичем, Михаилом Калугиным, полузащитниками Александром Батищевым, Егором Семеновым, а также нападающим Вячеславом Глебом. К сегодняшнему заседанию ни один из них претензий не имел — клуб закрыл долги по зарплате.

Однако перед иными игроками задолженности остаются. В частности, комитет постановил рассчитаться с нападающим Александром Филановичем, который 12 февраля тепло расстался с клубом:

— Денис Петрович, спасибо вам, надеюсь, обид на меня не держите. Успехов вам в дальнейшем! И все-таки не хотелось бы прощаться с «Крумкачамi»! Поэтому спасибо за все и до новых встреч! — обратился Филанович к руководителю клуба Денису Шунто.

Новой командой нападающего стало минское «Торпедо».

Помимо того, с заявлением в комитет БФФ по статусу и переходам футболистов обратился защитник минского «Торпедо» Роман Кривулькин. За «воронов» Кривулькин выступал в первой половине минувшего сезона.

Минское «Торпедо» — первый претендент на место «Крумкачоў» в высшей лиге в том случае, если «вороны» не получат лицензию.