Николай Козеко в 67 лет остается тем, кто задает тон в лыжной акробатике. Алексей Гришин в Ванкувере-2010, Алла Цупер и Антон Кушнир в Сочи-2014, Анна Гуськова в Пхенчхане-2018 — на каждой из трех последних зимних Олимпиад его подопечные возвращались с золотыми медалями. Николай Иванович рассказал SPORT.TUT.BY о своих «болячках» — спине и недавнем отслоении сетчатки, а также о том, как он остается бодрым и почему не признает пенсионный возраст. Помогают спорт, термальные воды в Венгрии, молодая команда и жена.





Спорт

— Мои утренние тренировки проходят у дома, на набережной Свислочи. Нередко встречаю знакомые лица, обмениваемся взглядами и улыбками. Раньше бегал, потом увлек супругу, мастера спорта по легкой атлетике, скандинавской ходьбой. По правде говоря, мне скандинавская ходьба нравится не так сильно, как ей.

Гантели и резиновый жгут помогают поддерживать форму верхнего плечевого пояса. С большими весами после отслоения сетчатки не работаю, хотя прежде поднимал вес, равный своему собственному. Около двух месяцев назад поднимался на батут. Знаю, что нельзя, но иногда балую себя! Сальто на батуте? А почему бы и нет! В бассейн хожу два раза в неделю.

До операции из-за отслоения сетчатки, которое заметили в июле, у меня были хорошие весовые показатели. После врачи запретили физическую нагрузку. Практически полгода не мог заниматься спортом. А жена ведь у меня так готовит — попробуй отказаться! Появилась потребность в подсчете калорий.





В Пхенчхане спортсменам раздавали телефоны, но для меня более актуальными были умные часы. Миша Курлович, наш тренер, узнал, что их можно купить в ледовой Олимпийской деревне со скидкой в 20, что ли, процентов. Когда мы добрались до нее, то часов не оказалось. По дороге в Минск, в аэропорту Сеула, нашли часы. Хотел купить, а Миша говорит: «Давайте посмотрим, может, в Минске стоят столько же?» Так и оказалось. Решено было купить дома, так как часы будут на гарантии и русифицированы. На следующий день после возвращения с Олимпиады купил их. Только начинаю «въезжать» в возможности часов. Считаю шаги и калории.

Гаджеты

— Три года назад купил iPad. Для меня его главная ценность — съемка прыжков ребят на видео в режиме замедленной съемки. В любой фазе прыжка могу остановить видео, прокомментировать ошибки и внести поправки в тренировочный процесс. Затем на планшет стали снимать другие наши тренеры: Максим Эдуардович Самойлов, Миша Курлович и Саша Пенигин.

Видеосъемкой мы пользуемся давно. Примерно с 1996 года, снимал для нас отец Димы Дащинского Владимир Иванович. Тогда еще кассеты были большими. После Игр в Солт-Лейк-Сити у нас появилась самая современная на то время камера с кассетами поменьше.

С компьютером на «ты» я с 1988 года, то есть когда пришел во фристайл. С помощью ПК просчитывал объемы тренировочной нагрузки, количество прыжков. Строил графики.





Молодая команда

— Ребята заставляют идти в ногу со временем. Понимаю, о чем они говорят, хотя всех слов не вспомню. Вот, например, «загуглить» — узнать информацию в интернете. Я неактивный блогер и пользователь социальных сетей, но у меня есть странички на Facebook и в «Одноклассниках».

В силу моего авторитета, а не возраста, дистанция между мной и спортсменами присутствует. В то же время последним примером того, что мы друг друга понимаем, является история про пари с Анной Гуськовой на рюкзак. После того как Аня выиграла олимпийское золото, такая шумиха вокруг рюкзака поднялась, и в итоге по желанию Ани мы его выставили на благотворительный аукцион в пользу приюта для животных . Честно говоря, думаю, мне тоже надо поучаствовать в торгах и, может быть, выкупить его. Рюкзачок дорог мне как память! Если бы он остался у Ани, то по-прежнему был бы в команде. Но так… Начинаю ревновать!





Жена

— Лена моложе меня. Точно вам говорю, что не подстраивал ее под свой образ жизни и тем самым не прибавил ей лишних лет. Наоборот, стремлюсь подтянуться к ней! Лена не дает повода думать, что мой возраст — помеха отношениям. Сама очень энергичная, деятельная. Дома практически никогда не сидит и вдохновляет меня на поступки. Почивать на лаврах не приходится! В то же время у нее есть чувство такта. Понимает, когда мне нужно побыть в спокойной обстановке и, к примеру, почитать. В браке мы с 2000 года, так что испытательный срок в отношениях давно пройден.

Лена очень заботливая. Беспокоится, иногда по-матерински, обо мне, о наших питомцах — кошке и собаке. Да ей вообще до всех есть дело! Многому у нее научился. Прежде всего тому, как важно беречь друг друга, беспокоиться о здоровье друг друга. Лена хорошо знает, что и как лечить. Часто критикует врачей нашей команды: «А что они? Куда они смотрят? Надо было сделать детям прививки!» Иногда опережает события. В любом случае у нее все под контролем. Пытаюсь выйти на уровень супруги, но пока не дотягиваю.

В последний раз, когда чувствовал себя плохо, — по возвращении с Олимпиады в Пхенчхане. Видимо, на состоянии организма сказывалась акклиматизация.

— Они каждый год всей командой перед началом сезона делают прививки, — прерывает монолог мужа Алена Колпакова. — Так что когда самочувствие у ребят плохое, то обычно это связано с тем, что они промерзают на тренировках. Просишь Колю — надевай, обувай! Не всегда это выполняется… А потом в телефонном разговоре слышу, как шмыгает носом. Говорю ему: «Положи горчичник, натри это, это». А доктор, представляете, даст ему АЦЦ — и всё!

— Ну не критикуй! — останавливает Лену Николай Иванович. — Доктор нормальный. На самом деле чаще всего прислушиваюсь к советам жены. Но бывает, что забуду шапку в машине и потом хожу без нее. Что поделать, я человек увлеченный.

Отдых в санаториях

— Лена давно занята в туристической отрасли. Многие годы работала директором турфирмы, а потом было решено уменьшить бизнес. Сейчас компания занимается только организацией оздоровления. Недавно мы открыли для себя Венгрию. В прошлом году ездили лечиться на термальные воды в Бюк.

— Считается, что в Бюке — самая обогащенная минералами в Европе термальная вода, — замечает Лена. — Туда едут люди, которые отчаялись. Разбитые, побитые. Те, у кого были переломы, артрозы, артриты или проблемы с позвоночником. Колю периодически беспокоит спина — где-то прострел, радикулит и тоже, как у его спортсменов, межпозвонковые грыжи. Раньше чуть что — пятидневный курс лечения уколами. Я ему предложила съездить в Венгрию, и целый год потребности в уколах не было.





— У любого человека, который ходит на двух ногах, проблемы со спиной рано или поздно проявляются, — говорит Николай Иванович. — Необязательно на это влияет спорт. Межпозвоночные диски изнашиваются: уменьшаются в сечении, что приводит к защемлению нервных корешков. У спортсменов в основном проблемы со спиной появляются из-за нарушений методик подготовки. Собственно, я и завершил спортивную карьеру в батуте из-за них. В то время было мало наработок.

Чтобы вы понимали: компрессионная нагрузка в батуте выше, чем в лыжной акробатике. Есть же разница между тем, когда нагрузка носит одномоментный характер и постоянный. В лыжной акробатике наибольшая нагрузка при прыжках на воду, затем идет батутная подготовка и в последнюю очередь — прыжки на снег. Там приземление происходит на склон. А, как известно, люди с нераскрывшимися парашютами оставались живыми, когда падали на склон.

Из-за проблем со спиной прекрасно понимаю спортсменов. Какие боли они испытывают! К каким ограничениям в движении они приводят! Придаю здоровью ребят очень большое значение. Иной раз приходится доказывать руководству… После чемпионата мира по фристайлу 2015 года в австрийском Крайшберге в Минске был открыт центр «Фристайл». Нам отказали в прохождении восстановительного сбора в черногорском Игало, где расположен Институт физической медицины, реабилитации и ревматологии. Сказали: «Делайте, что нужно, дома». Не думаю, что затем по случайности проблемы с позвоночником обострились у Антона Кушнира, который пропустил сезон, травмы получили Анна Гуськова и Денис Осипов. Если бы речь шла об одном человеке — то да, но тут «вылетели» сразу несколько.





Кстати, вытяжную ванну, которую впервые увидели в Бюке, поставили в центре «Фристайл». К сожалению, с марта по июль прошлого года не могли ее эксплуатировать. Отношение к важности нововведения было безалаберным. Бегал, дергал руководство центра. К началу подготовки к сезону ванну так и не запустили, но после заметили, что эффект от ее использования заметен. Конечно, наши молодые ребята, когда у них ничего не болит, прыгают с задором. Им кажется, что легко и весело будет всегда. Приходится их заставлять ходить на восстановительные процедуры. Существует расписание, за выполнением предписаний следит доктор.

Рекомендую ребятам Венгрию, они прислушиваются. Антон Кушнир говорит, что хочет с нами в конце марта съездить на воды в Хайдусобосло. А может, в Дебрецен. Мы пока еще не решили. Я понимаю, что молодым нужна тусовка, море, солнце… А тот же Бюк удален от Будапешта на более чем 200 км, от Вены — на более 100. Как только заканчиваются процедуры, делать в Бюке нечего.





Помню, когда отец праздновал 50-летие, казалось, что это солидный возраст! Мне 67 лет, но я не чувствую себя пенсионером. Про возраст не дает забыть только потеря очень близких друзей-ровесников, однокашников, тех, с кем начинал тренироваться, родственников. Ушли из жизни мой друг и родственник мужа моей двоюродной сестры Петр, двоюродный брат Дима. Хотелось бы с ними поговорить, разделить свою радость. В таком общении я обделен. Понимаю, что рано или поздно… Никто от смерти не уйдет.



