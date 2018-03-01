Минчанину Павлу, который сейчас находится на скамье подсудимых из-за совершенного ДТП 27 лет, парень не женат, живет с родителями, но у него есть 8-летний ребенок. Прав на управление авто у него не было. За руль чужого Mercedes летом прошлого года он сел в состоянии наркотического опьянения. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы. Свою вину он полностью признал. Рассмотрение дела началось сегодня в суде Фрунзенского района столицы.





Напомним, ДТП произошло 9 июля 2017 года в 13.05 на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского. Mercedes с большой скоростью двигался по Шаранговича в направлении улицы Горецкого, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra, которым управлял пенсионер 1958 года рождения. За рулем Mercedes находился парень 1991 года рождения, водительских прав он никогда не получал.





В результате ДТП пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира Mercedes. Работники МЧС деблокировали из машины одного из пассажиров, который с тяжелыми сочетанными травмами был доставлен в больницу. Водители обеих автомобилей также были госпитализированы.

«Друг сказал, что за руль сесть не может и предложил ехать мне»

Обвиняемый рассказал суду, что в свое время он закончил школу и до происшествия работал по договору подряда на ипэшника — собирал мебель. За два месяца до аварии Павел закончил автошколу, по его словам успешно — внутренние экзамены были сданы, а вот до экзаменов в ГАИ он не дошел — «не было острой необходимости».

По словам Павла, все произошло из-за того, что ему нужно было выполнить несколько заказов, поступивших от работодателя. А наркотик он случайно нашел за день до этого — 8 июля.

— Я убирал в своей комнате. В столе нашел спичечный коробок с какой-то курительной смесью. Как он там оказался, я не помню, возможно, кто-то из знакомых когда-то дал. Но я и не предполагал, что это наркотик, — рассказал обвиняемый.

Обычно Павел курит сигареты, а тут решил смешать найденный табак с табаком из сигареты и выкурить его. Парень признался, что раньше он пробовал курить коноплю — произошло это на дискотеке в Крыму. Тогда ему стало плохо — кружилась голова и подташнивало.

— Я покурил сделанную сигарету и мне стало плохо, подташнивало. Длилось это минут 15−20. Я понял, что там что-то нехорошее было, понял что не табак.

Через полчаса Павел чувствовал себя нормально, потом к нему пришла знакомая девушка Юлия, а вскоре раздался звонок с работы и ему сообщили, что завтра надо ехать на заказы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мне нужны были инструменты, а они находились они у напарника Вадима в авто, который стоял в Зеленом луге. Вадим сказал, что не сможет подвести инструмент и мне нужно самому к нему подъехать. Я начал искать варианты, как мне съездить туда.

Павел позвонил своему товарищу Андрею, у которого был Mercedes С230, и попросил его помочь. Однако автовладелец сообщил, что в данный момент находится в состоянии алкогольного опьянения, а потому сесть за руль не может, но предложил выход — за руль авто может сесть Павел.

— Хозяин Mercedes знал, что я умею водить авто, когда-то я был водителем погрузчика и закончил автошколу. О том, что у меня нет прав, он наверное догадывался.

Павел со своей подругой на общественном транспорте приехали за Mercedes, автовладелец и девушка сели в салон машины, а Павел — за руль. Павел подтвердил, что понимал, что садясь за руль без прав, он нарушает закон. На слова прокурора о том, что Павел «свободно разъезжал на авто не имея прав», обвиняемый ответил, что это не подтверждает — за руль садился крайне редко. Хотя при даче свидетельских показаний хозяином Mercedes Андреем, тот сообщил, что подсудимый неоднократно ездил на Renault, который принадлежал его семье.

— Я знал, что меня могут остановить, был готов заплатить штраф. Но в тот момент у меня была безвыходная ситуация, мне не хотелось потерять свою работу, и я решил что все-таки стоит поехать. После выкуренной сигареты прошло не меньше семи часов, я чувствовал себя абсолютно нормально, я уже и забыл про ту сигарету, не было никаких изменений ни в состоянии, ни в голове, — пытался оправдаться обвиняемый. — К тому же я не мог на сто процентов знать, что этот табак был психотропом.

В Зеленом луге из авто напарника инструменты перекинули в багажник Mercedes и поехали обратно в Сухарево. Было уже позднее время, общественный транспорт не ходил, поэтому Павел и Юля остались ночевать дома у владельца машины.

— Выпили где-то по пол-литра пива на каждого и легли спать. А утром мне нужно было заехать к себе домой и на улицу Кальварийскую — взять еще кое-какие инструменты, для того, чтобы ехать на заказ. Хозяин машины за руль садиться опять не захотел — сказал, что не отошел от вчерашнего. Я спросил у него, можно ли я сам съезжу, а он, хоть и неохотно, согласился. После этого я должен был ему вернуть машину…



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Я на свой сигнал светофора просто не обращал внимания»

Павел планировал взять на выполнение заказа своего напарника, у которого забирал инструменты, но его телефон был недоступен. Поэтому на подмогу он решил позвать еще одного своего приятеля.

— Приехал к нему домой, а тот вышел вместе со своей сожительницей Светланой. Они сели ко мне в машину и мы поехали в Масюковщину — мне нужно там было заскочить на сервис. По дороге я рассказал, какой заказ предстоит выполнить. Mercedes я хотел отдать, а на заказ поехать на общественном транспорте.

Павел возвращался в Сухарево после полудня. Уже начался дождь и асфальт был мокрый.

— По Шаранговича я подъехал к Т-образному перекрестку с улицей Якубовского. Вижу, что с Якубовского авто могут двигаться, часть машин поехали, часть остановились. Я на свой сигнал светофора просто не обращал внимания. Но в попутном направлении автомобили стояли. Я думал, что они со старта сейчас будут трогаться, и продолжил движение, хотя перед этим немного притормозил.

Павел не мог конкретно сказать, какая смена сигналов была на его светофоре, но предположил, что с красного на желтый и зеленый. По словам парня, ехал он со скоростью 60 км/ч.

— Я проехал перекресток, хотя растерялся на нем. Полосы для движения уходили за ним немного левее, я тоже принял влево, но потом понял, что сделал это слишком резко. Передние колеса потеряли сцепление с дорогой и машина ушла в занос и стала неуправляемой.

Парень видел, что на встречке к нему приближается серебристый автомобиль, который со всей скорости врезался в район правой передней двери Mercedes, туда, где сидел приятель Павла.

По материалам гособвинителя, озвученным в суде, известно, что водитель Mercedes, допустивший столкновение при подъезде к перекрестку имел возможность видеть, что на светофоре происходила смена сигналов с зеленого на зеленый мигающий, а затем на желтый, а находившиеся рядом автомобили замедлили движение и остановились. Несмотря на это, обвиняемый пересек его и продолжил движение прямо. Водитель не учел погодные условия (шел дождь и асфальт был мокрый) и на заужении проезжей части его автомобиль ушел в занос и через двойную сплошную разметку выехал на полосу встречного направления, где и столкнулся с Opel.

Пострадавший: «Мне его не жалко, жалко его маму…»

После аварии в реанимацию доставили водителя Opel, Павел и его пассажиры также попали в больницу. Впрочем, несмотря на серьезные травмы, Павел провел в палате только семь дней и был выписан из-за нарушения больничного режима.

— В больнице я узнал, что в моей крови нашли наркотическое вещество, — сказал обвиняемый. — Я очень переживал о случившемся, так как понимал, что совершил ДТП в котором пострадали люди и по его вине разбиты две машины.

В один из дней, когда Павел находился в больнице, он сходил в магазин, где купил спиртное и выпил его. После этого он вернулся в палату, а медики, заметив, что пациент находится в состоянии алкогольного опьянения, повторно взяли у него анализы, который показал, что в его крови алкоголя нет, но находится психотропное вещество.

— Из-за этого из больницы меня выписали и я долечивался дома, ходил на допросы к следователю.

Под стражу Павла взяли через четыре с половиной месяцев — в конце ноября 2017 года. До изменения меры пресечения обвиняемый сказал, что пытался найти пострадавшего в аварии водителя Opel в больнице, однако ему это не удалось.

— У меня не было никаких сведений о нем, также я не знал, имею ли права узнавать о нем у следователя, — объяснил свою пассивность Павел. — Но пострадавшего я видел во время технической экспертизы, я у него взял номер телефона, но так как мой телефон испортился, позвонить ему я не мог, а потом меня арестовали.

В зале суда Павел попытался попросить прощения у пострадавшего в аварии водителя и раскаивался в содеянном.

— Я раскаиваюсь и признаю свою вину. Я очень глупо поступил, но на тот момент я не сопоставлял риск, которому подвергал других и себя. Только попав в СИЗО я понял и осознал все эти вещи. В тюрьме все свои ошибки по тысяче раз передумываешь, пытаешься оправдать, но ничего не получается. После всего я буду послушно себя вести, прикладывать все усилия, чтобы погасить ущерб пострадавшим.

Принимать слова прощения в свой адрес пострадавший водитель Opel отказался.

— Мы с ним [обвиняемым] лежали в одном отделении БСМП, палаты рядом. Но за все время он даже не пришел ко мне чтобы извиниться. У него почти пять месяцев было для этого. По счастливой случайности я остался жив — при аварии двигатель авто не пошел в салон. Но травм у меня столько… Был нормальный мужик, а сейчас практически калека.

Пострадавший подал иск в отношении обвиняемого на возмещение материальной компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также владельцу Mercedes — в размере 10 тысяч рублей. О своем мнении о наказании в отношении обвиняемого пострадавший замешкался.

— Я первый раз в жизни не знаю что сказать. Мне его не жалко, больше всех жалко его маму… Прошу наказание оставить на усмотрение суда…

Суд признал соответчиками Павла и владельца мерседес Андрея.