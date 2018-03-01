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Минский "малыш". Сравниваем будущий "Газпром центр" и "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге
Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, ФОК и медицинский центр. По начальным планам высотная доминанта поднимется на 185 метров. Это в два с половиной раза ниже, чем здание «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
Сдача минского «Газпром центра»
Так должен был выглядеть «Газпром центр» в Минске.
Центр критиковали за излишнюю высотность (185 метров, при том, что Национальная библиотека — всего 74 метра, жилой дом «Парус» без шпиля — 114 метров). Критиковавшим казалось странным и излишне символичным, что самым высоким зданием столицы Беларуси станет именно здание «Газпрома» .
Но критикуют за гигантизм «Газпром» и в России. Газпромовский «Лахта Центр» строится в Приморском районе Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Доминанта комплекса — 462-метровый небоскреб — станет самим высоким зданием Европы.
Офисные площади комплекса «Лахта Центр» займут офисы группы «Газпром», компании «Газпром нефть», более трети отведено под концептуальные общественные пространства: открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.
Визуализация общественных зон впечатляет.
Белоусы менее масштабны. На сайте «Газпром центра» тоже есть
Напомним, в 2017 году
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Питерский строится вовсю. И по фото видно - на рендерах его визуально занижали.
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