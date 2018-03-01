Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Мероприятие проходит в Доме правительства.





«С момента нашей прошлой встречи в подобном формате прошло уже пять лет. Как и в прошлый раз, она проходит в середине пятилетки, чтобы вовремя скоординировать действия, а может быть, где-то и скорректировать задачи», — сказал глава государства, открывая мероприятие.

Александр Лукашенко отметил, что статистика итогов 2017 года известна, и каждый из участников мероприятия, наверняка, готов бойко доложить об успехах в своей сфере.

«В правительстве много разговоров о позитивных подвижках. Однако главная цель нынешнего мероприятия не в том, чтобы довольствоваться достигнутыми показателями. Сегодня мы должны разобраться с тем, что скрывается за средними цифрами, и дать оценку качественной стороне этих успехов», — подчеркнул Президент.

Глава государства поинтересовался, как выполняются его поручения по реальному повышению уровня жизни населения, каковы перспективы и что есть в арсенале правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома для обеспечения устойчивого экономического роста Беларуси с темпами обязательно выше среднемировых.





«Хочу понять: являются достигнутые результаты началом положительных тенденций или это временный всплеск? Что стоит за результатами — циклическое оживление, благоприятные внешние условия или мы вышли на качественно новый рост?» — спросил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что, по мнению некоторых должностных лиц, чуда пока не произошло — на улучшении экономической ситуации в стране сказались подросшие цены на нефть и оживление спроса в России. «Сегодня я меньше всего хотел бы вникать в разного рода цифровые изыски. Информация, которая ко мне поступает, говорит том, что люди улучшений пока не ощущают. Половина жителей страны считает, что в 2017 году социально-экономическая ситуация продолжила ухудшаться, около 40% — изменений не заметили. Понятно, что это социологический опрос, понятно, что это зависит от настроений, но социологические опросы сопоставимы, и мы сравниваем их. При этом члены правительства, местные органы власти увлеклись иным — показателями и их достижением. Цифра стала важнее сути. Такие подходы — это решения одного дня, и людям от этого лучше не станет», — отметил белорусский лидер.

Глава государства рассказал, что ознакомился с отчетом правительства об итогах года и выполнении его ключевых поручений. Текста в нем на несколько пачек бумаги, а в конце вывод — «предлагаем снять 85 поручений с контроля как выполненные».Андрей Владимирович, вы высшее должностное лицо, и проблемы замусоливать, прятать их не следует, — обратился Александр Лукашенко к премьер-министру. — Мы собрались в этом кругу, чтобы эти проблемы обнажить для того, чтобы решать задачи, которые поставлены перед страной. Если правительство проблем не видит, то попытаемся их вычленить и конкретизировать».

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Александр Лукашенко обеспокоен неравномерным развитием регионов Беларуси

Глава государства констатировал, что за семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси не дотянул даже до 6%. При этом Президент убежден, что причины, которыми правительство объясняет такую ситуацию — финансовый кризис, конъюнктура, являются просто отговорками. «Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей. Но как Президента меня беспокоит не только это. Нельзя игнорировать те процессы внутри страны, которые уже стали устойчивыми. Я говорю о межрегиональном расслоении», — сказал Александр Лукашенко. По поручению главы государства, социально-экономическая ситуация на местах была досконально изучена. Итоги, которые доложили Президенту, убедили его безотлагательно провести сегодняшнее мероприятие.

«Страна, регионы развиваются неравномерно. А точнее, развитие есть только у Минской и с большой натяжкой у Гродненской областей. Валовой региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и два года текущей вырос в Минской на 28% и в Гродненской на 13%. Остальные регионы стагнируют: за 7 лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель — 3%, Витебская — 2%, а валовой региональный продукт Могилевской области за 7 лет даже сократился», — констатировал Александр Лукашенко.

Он отметил, что любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране. «Поэтому правительству и облисполкомам поставлена задача: жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе. Желание нормально жить и растить детей, возможность трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны», — подчеркнул глава государства. Основа этого — прежде всего создание новых предприятий, сказал Президент. «В этих целях наше небогатое государство по крупицам собирает деньги и направляет их в инвестиционные проекты. Поэтому премьер-министр сегодня доложит об их реализации, каковы перспективы и как они повлияют на развитие регионов», — резюмировал глава государства.

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Президент критикует правительство за недостаточную работу по созданию высокопроизводительных рабочих мест

«Крайне настораживает, что исполнение решений главы государства искажено. Мое требование состоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть основа роста, на них можно зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было в декабре, — отметил Александр Лукашенко. — Я не вникал, как правительство организовало исполнение моего поручения, но результаты никуда не годятся». Президент констатировал, что высокопроизводительных рабочих мест — примерно 5% от созданных. «А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне доложили, слова «высокопроизводительные рабочие места» даже и не слышали. Там видят задачу «главное — держать и не увольнять». Не увольнять, это также важно, человек должен иметь место работы», — продолжил Александр Лукашенко. Он напомнил, что в конце прошлого года провели большой форум по бизнесу, принят пакет решений, в том числе стимулирующих занятость. «Но уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это намеренный саботаж решений Президента или недопонимание?»