Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Мероприятие проходит в Доме правительства.
«С момента нашей прошлой встречи в подобном формате прошло уже пять лет. Как и в прошлый раз, она проходит в середине пятилетки, чтобы вовремя скоординировать действия, а может быть, где-то и скорректировать задачи», — сказал глава государства, открывая мероприятие.
Александр Лукашенко отметил, что статистика итогов 2017 года известна, и каждый из участников мероприятия, наверняка, готов бойко доложить об успехах в своей сфере.
«В правительстве много разговоров о позитивных подвижках. Однако главная цель нынешнего мероприятия не в том, чтобы довольствоваться достигнутыми показателями. Сегодня мы должны разобраться с тем, что скрывается за средними цифрами, и дать оценку качественной стороне этих успехов», — подчеркнул Президент.
Глава государства поинтересовался, как выполняются его поручения по реальному повышению уровня жизни населения, каковы перспективы и что есть в арсенале правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома для обеспечения устойчивого экономического роста Беларуси с темпами обязательно выше среднемировых.
«Хочу понять: являются достигнутые результаты началом положительных тенденций или это временный всплеск? Что стоит за результатами — циклическое оживление, благоприятные внешние условия или мы вышли на качественно новый рост?» — спросил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что, по мнению некоторых должностных лиц, чуда пока не произошло — на улучшении экономической ситуации в стране сказались подросшие цены на нефть и оживление спроса в России.
«Сегодня я меньше всего хотел бы вникать в разного рода цифровые изыски. Информация, которая ко мне поступает, говорит том, что люди улучшений пока не ощущают. Половина жителей страны считает, что в 2017 году социально-экономическая ситуация продолжила ухудшаться, около 40% — изменений не заметили. Понятно, что это социологический опрос, понятно, что это зависит от настроений, но социологические опросы сопоставимы, и мы сравниваем их. При этом члены правительства, местные органы власти увлеклись иным — показателями и их достижением. Цифра стала важнее сути. Такие подходы — это решения одного дня, и людям от этого лучше не станет», — отметил белорусский лидер.
Глава государства рассказал, что ознакомился с отчетом правительства об итогах года и выполнении его ключевых поручений. Текста в нем на несколько пачек бумаги, а в конце вывод — «предлагаем снять 85 поручений с контроля как выполненные».Андрей Владимирович, вы высшее должностное лицо, и проблемы замусоливать, прятать их не следует, — обратился Александр Лукашенко к премьер-министру. — Мы собрались в этом кругу, чтобы эти проблемы обнажить для того, чтобы решать задачи, которые поставлены перед страной. Если правительство проблем не видит, то попытаемся их вычленить и конкретизировать».
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Александр Лукашенко обеспокоен неравномерным развитием регионов Беларуси
Глава государства констатировал, что за семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси не дотянул даже до 6%. При этом Президент убежден, что причины, которыми правительство объясняет такую ситуацию — финансовый кризис, конъюнктура, являются просто отговорками.
«Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей. Но как Президента меня беспокоит не только это. Нельзя игнорировать те процессы внутри страны, которые уже стали устойчивыми. Я говорю о межрегиональном расслоении», — сказал Александр Лукашенко.
По поручению главы государства, социально-экономическая ситуация на местах была досконально изучена. Итоги, которые доложили Президенту, убедили его безотлагательно провести сегодняшнее мероприятие.
«Страна, регионы развиваются неравномерно. А точнее, развитие есть только у Минской и с большой натяжкой у Гродненской областей. Валовой региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и два года текущей вырос в Минской на 28% и в Гродненской на 13%. Остальные регионы стагнируют: за 7 лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель — 3%, Витебская — 2%, а валовой региональный продукт Могилевской области за 7 лет даже сократился», — констатировал Александр Лукашенко.
Он отметил, что любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране. «Поэтому правительству и облисполкомам поставлена задача: жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе. Желание нормально жить и растить детей, возможность трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны», — подчеркнул глава государства.
Основа этого — прежде всего создание новых предприятий, сказал Президент. «В этих целях наше небогатое государство по крупицам собирает деньги и направляет их в инвестиционные проекты. Поэтому премьер-министр сегодня доложит об их реализации, каковы перспективы и как они повлияют на развитие регионов», — резюмировал глава государства.
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Президент критикует правительство за недостаточную работу по созданию высокопроизводительных рабочих мест
«Крайне настораживает, что исполнение решений главы государства искажено. Мое требование состоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть основа роста, на них можно зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было в декабре, — отметил Александр Лукашенко. — Я не вникал, как правительство организовало исполнение моего поручения, но результаты никуда не годятся».
Президент констатировал, что высокопроизводительных рабочих мест — примерно 5% от созданных. «А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне доложили, слова «высокопроизводительные рабочие места» даже и не слышали. Там видят задачу «главное — держать и не увольнять». Не увольнять, это также важно, человек должен иметь место работы», — продолжил Александр Лукашенко.
Он напомнил, что в конце прошлого года провели большой форум по бизнесу, принят пакет решений, в том числе стимулирующих занятость. «Но уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это намеренный саботаж решений Президента или недопонимание?»
По мнению главы государства, все это не лучшим образом характеризует эффективность работы правительства по экономической проблематике.
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О недопустимости перекладывания на бюджет кредитов реального сектора экономики
«На определенные положительные результаты, которые достигнуты в 2017 году, я смотрю, мягко говоря, сдержанно, потому что вижу их реальную цену, — сказал Александр Лукашенко. — ВВП вырос, но не компенсировано падение даже одного 2016 года. Еще нужно карабкаться вверх на 4%, чтобы выйти хотя бы на значения 2014 года».
При этом Президент констатировал, что государственный долг растет быстрее, чем экономика. «Погасили $2,3 млрд, а взяли почти $3,5 млрд», — заметил он.
«Закредитованность реального сектора растет. Упаси вас господь даже думать о том, чтобы переложить это на бюджет. А то я часто стал слышать разговоры о «фискальных рисках». Если это вы меня плавно готовите к тому, чтобы за счет врачей и учителей оплатить бесхозяйственность предприятий, то лучше сейчас прямо скажите об этом и идите домой отдыхать. Предприятия сами должны зарабатывать деньги и платить налоги в бюджет», — подчеркнул глава государства.
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Нужно в течение года превзойти уровень средней зарплаты в 1 тысячу рублей
«Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства также подчеркнул, что пока не видел графика роста зарплаты на 2018 год. «По моей информации, достижение и удержание в 2018 году заработной платы на уровне тысячи рублей не подтверждает ни одна из областей. Это тоже говорит о том, что вы пока не способны ее обеспечить», —считает Александр Лукашенко.
Он заявил губернаторам и премьер-министру, что необходимо быть ближе к проблемам людей. Требование Президента в плане повышения зарплаты остается неизменным. «Я уже предупредил. Понимаю, что в декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель», — поставил задачу глава государства.
По мнению Александра Лукашенко, увеличить данный показатель следует за счет повышения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет, в частности, об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и области культуры.
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Рост цен — проблема номер один для населения
«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — сказал Президент.
Глава государства потребовал, чтобы в ходе сегодняшнего отчета была дана объективная оценка того, как завершен 2017 год, исходя из сути его требований. По словам Президента, нужна не просто статистика, необходимы анализ ситуации и выводы о проблемах, ко
торые мешают двигаться вперед. Он подчеркнул, что хотел бы услышать внятную программу дальнейших действий правительства и Национального банка по решению поставленных задач и поднятых вопросов.
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Президент ждет от правительства нового стиля работы и устранения разобщенности
«Очень настораживает стиль и методы работы действующего правительства. Унаследовали практически все недостатки прошлого, а лучшее не взяли. Ваша поведенческая модель никак не соответствует матрице задач вертикали власти и целям пятилетки. Все поручения ключевым должностным лицам вертикали власти каждый из вас должен неукоснительно выполнять», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что все органы власти должны глубоко понимать важность согласованных действий при решении стоящих перед страной задач. «Высшие должностные лица несут большую, чем члены правительства, ответственность за ситуацию в стране, то же самое и снизу — губернаторы. Поэтому давайте будем действовать в одной увязке для того, чтобы страна развивалась, а не смотреть косо на правительство, — призвал Президент. — Разобщенности при выполнении задач, которые перед нами стоят, быть не должно».
Александр Лукашенко потребовал кардинального улучшения качества государственного управления. «Белорусская экономика всегда работала и будет работать в непростых, тяжелых условиях. Нам нечем с вами подстраховаться. Обострение протекционизма, грубое нарушение международных правил торговли, борьба за доступ к технологиям, ресурсам, рынкам сбыта — это новая реальность и те условия, в которых нам предстоит жить», — отметил глава государства.
Президент добавил, что мир все более становится националистичным и каждая страна хочет выжить сама по себе. «А значит, во всех планах из этого и исходите», — потребовал он.
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Необходимо достигнуть в следующей пятилетке ВВП в 100 миллиардов долларов
«В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения «хоть бы дожить до 2025 года» — неприемлемы», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Пока из активов у правительства — ВВП в $54 млрд, хотя в прошлой пятилетке было $67 млрд, напомнил Президент. Экспорт — $36 млрд, а среднегодовой в прошлой пятилетке — почти $45 млрд.
Глава государства убежден, что основой роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году были не внутренние факторы. «Это надо признать», — сказал он. В то же время, добавил Александр Лукашенко, хорошо, что правительство смогло воспользоваться и благоприятными внешними условиями.
Развитые страны в 2017 году росли на 2,3%, развивающиеся — на 4,5%. «Мы же пока просто вяло ползем вслед. У них что, не было кризиса? Был. У нас хоть кто-то внедрил где-то инновационные технологии? Стали массово выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью? Производительность труда приблизилась к европейской? Об этом сегодня даже никто не упоминал, потому что мы имеем бледный вид в этом отношении», — констатировал Президент.
Глава государства заметил, что реального повышения конкурентоспособности отечественных товаров пока не происходит. О прорывных технологиях, новых производствах, инновационном пути развития говорят третью пятилетку. «Но при этом ломимся в Европу с товарами, которые были изобретены еще в Советском Союзе. Ну, может, чуть-чуть улучшили их по качеству, покрасили другой краской. Высоких технологий нет. Даже в среднетехнологичном секторе трудятся только 15% занятых, и лишь 600 тыс. человек могут заработать Br1 тыс. и более», — сказал Александр Лукашенко.
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Предприятия должны обеспечивать чистую продажу валюты, а не выкачивать ее из страны
Глава государства коснулся темы инструментов финансовой и денежно-кредитной политики. «Национальный банк — это законодатель работы банковской системы. Более того, при назначении руководителя Нацбанка Павла Каллаура были даны чрезвычайные полномочия. Действуйте. Вы должны создавать такие условия, которые сначала решали бы проблемы экономического роста и только потом делали банковский бизнес привлекательным. А пока у нас выгоднее торговать деньгами, чем производить продукцию. Это неправильно«, — подчеркнул глава государства.
«Вы видите, что не давлю на вас по ставкам. Как только почувствуете, что можно опуститься ее ниже, действуйте. Но главное — перед этим вы должны убедить всех в том, что поддержание низкой инфляции является приоритетом экономической политики в текущем периоде и таковым останется и в будущем», — продолжил Президент.
При этом, как считает Александр Лукашенко, важно добиться этого не только на бумаге, но и в жизни: «Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально».
«Мне крайне не нравится, что вы по-своему интерпретировали задачу по золотовалютным резервам, ограничившись шестью миллиардами долларов к концу 2018 года. Это не так. Может, нужно и больше», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что рост золотовалютных резервов — важная задача, обеспечить решение которой надо, но не только за счет долговых денег.
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