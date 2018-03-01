Арт-неделя за минуту

Игры с реальностью

Можно ли увидеть в Минске крест Евфросинии Полоцкой и орден Александра Невского объемными, а не как на фото или картинке? Или большую белую акулу, которая, словно живая, угрожающе скалит зубы? Или первый национальный спутник Земли? Да! Отечественные специалисты по созданию трехмерных изображений предоставляют минчанам такую возможность на экспозиции «Голография-2018. Минск» — «Просвещение. Познание. Прогресс» в Национальной библиотеке Беларуси.

Есть тут и оружие времен Великой Отечественной войны, и христианские реликвии (Жировичская икона Божией Матери, Дары волхвов), и музейные сокровища, найденные на раскопках, из серии «Клады земли белорусской». Около 150 живых изображений, скрытых в рамочках для картин.



Помимо исторических предметов 3D-моделями стали домашние животные и люди. Вот собачка, которая несколько лет назад позировала для ученых. Ее изображение создано импульсным лазером. Или порт­рет девушки. Ничего себе, она еще и подмигивает! Перемещаясь вдоль некоторых голограмм, можно заметить, что они будто двигаются. А вокалист канадской рок-группы и вовсе превращается в оборотня.

Голография сегодня находит применение в самых разных сферах — медицине, астрономии, шоу-бизнесе, рекламе. Все объекты на выставке созданы предприятиями «Магия света» и «Голографическая индустрия», лидерами в области производства голограмм на постсоветском пространстве.

— Символично, что ровно 40 лет назад, в феврале, мне довелось открыть первую всесоюзную выставку голографии, тогда еще в БССР. Про­шли годы, и сегодня коллектив ученых решил повторить этот опыт. Главная цель — показать в первую очередь молодежи, что такое передовая наука и какие альтернативные способы получения знаний существуют. Например, голографические книги — это невероятно удобно и познавательно. Они могут стать учебными пособиями нового поколения, — отметил доктор физико-математических наук, академик Международной инженерной академии, ученый в области оптической голографии и биомедицинской оптики Леонид Танин.

Осенью 2018-го в Минске планируют провести международный форум ведущих специалистов мира по голографии. Ожидается, что примут участие ученые из Америки, Австралии, Японии и из других стран.