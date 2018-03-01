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Снежные скульпторы
02.03.2018 — Разное | Минский курьер
Герои мультфильмов и сказок, животные и птицы, спортивные арены и даже замки Беларуси — около 50 работ представили на суд жюри участники фестиваля ледяных фигур в Минском зоопарке
Вот раскинули черно-белые крылья аисты. Неподалеку застыло потешное семейство упитанных пингвинов. Блестит ледовым боком электромобиль, созданный представителями Минского государственного автомеханического колледжа. Скульптура небольшая, но тяжелая — весит почти тонну.
А вот золотая рыбка, сотворенная сотрудниками зоопарка. Она, кстати, обещает исполнить желание — нужно лишь потереть чешуйчатый бок. Таким образом авторы обыграли тему конкурса «Зимний подарок любимому району!».
Многие участники желали Заводскому дальнейших спортивных достижений как на ледовых площадках, так и на футбольных полях. А кое-кто — даже мирового признания. А как еще воспринимать огромную снежную черепаху, которая держит на панцире и египетские пирамиды, и Пизанскую башню, и знаменитый Биг-Бен, и Национальную библиотеку Беларуси?! Необычную работу создал коллектив средней школы № 200.
Копию Мирского замка вылепил из снега творческий коллектив Дворца детей и молодежи «Золак». На нее ушло порядка трех кубометров снега. Фасады создавали лопатами, пилами и ножовками. А фактурность стенам придавали… обычными терками!
Фестиваль состоялся во второй раз и место расположения (в прошлом году проходил в парке имени 900-летия Минска. — Прим. авт.) сменил не случайно.
— На следующий день после подведения итогов все работы оказались разрушены, — вспоминает глава районной администрации Александр Дорохович. — Видимо, в погоне за красивым кадром горожане забирались на ледяные фигуры, не задумываясь, что могут сломать их. Поэтому следующий конкурс решили устроить на площадке зоопарка, где снежные скульптуры под присмотром.
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Герои мультфильмов и сказок, животные и птицы, спортивные арены и даже замки Беларуси — около 50 работ представили на суд жюри участники фестиваля ледяных фигур в...
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