Снежные скульпторы

Герои мультфильмов и сказок, животные и птицы, спортивные арены и даже замки Беларуси — около 50 работ представили на суд жюри участники фестиваля ледяных фигур в Минском зоопарке

Вот раскинули черно-белые крылья аисты. Неподалеку застыло потешное семейство упитанных пингвинов. Блестит ледовым боком электромобиль, созданный представителями Минского государственного автомеханического колледжа. Скульптура небольшая, но тяжелая — весит почти тонну.

А вот золотая рыбка, сотворенная сотрудниками зоопарка. Она, кстати, обещает исполнить желание — нужно лишь потереть чешуйчатый бок. Таким образом авторы обыграли тему конкурса «Зимний подарок любимому району!».

Многие участники желали Заводскому дальнейших спортивных достижений как на ледовых площадках, так и на футбольных полях. А кое-кто — даже мирового признания. А как еще воспринимать огромную снежную черепаху, которая держит на панцире и египетские пирамиды, и Пизанскую башню, и знаменитый Биг-Бен, и Национальную библиотеку Беларуси?! Необычную работу создал коллектив средней школы № 200.

Копию Мирского замка вылепил из снега творческий коллектив Дворца детей и молодежи «Золак». На нее ушло порядка трех кубометров снега. Фасады создавали лопатами, пилами и ножовками. А фактурность стенам придавали… обычными терками!

Фестиваль состоялся во второй раз и место расположения (в прошлом году проходил в парке имени 900-летия Минска. — Прим. авт.) сменил не случайно.

— На следующий день после подведения итогов все работы оказались разрушены, — вспоминает глава районной администрации Александр Дорохович. — Видимо, в погоне за красивым кадром горожане забирались на ледяные фигуры, не задумываясь, что могут сломать их. Поэтому следующий конкурс решили устроить на площадке зоо­парка, где снежные скульптуры под присмотром.