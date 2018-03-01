Минский космос

В сентябре в Беларуси пройдет Международный космический конгресс

Кому доверить большой космический форум, решают, учитывая многие критерии. По традиции он проводится в странах, которые вырастили космонавтов. Кроме того, важен статус, а Беларусь с 2012-го официально космическая держава. Обращают внимание и на опыт проведения масштабных международных форумов.

— Это очень серьезное событие, важное в том числе для международных отношений. Мероприятие придумал много лет назад космонавт Алексей Леонов вместе с американскими астронавтами, побывавшими на Луне. Они решили создать своего рода клуб, — рассказал еще один гость медиаклуба «Формат-А3» российский летчик-космонавт, ученый Юрий Батурин. — С каждым годом круг ширился, добавлялись новые члены, создавались правила и даже… квоты для США и России. Уже очень много людей побывало в космосе. Обычно в конгрессе участвуют около 100 космонавтов и астронавтов, а также их жены (и мужья астронавток). В целом около двухсот персон. При этом встреча рабочая, есть технические сессии, а также традиционный доклад тех, кто только вернулся с МКС.

Встреча в Минске состоится в середине сентября. Технические сессии, вероятно, пройдут в Национальной академии наук Беларуси. Кроме этого, один день по обычаю посвящен выступлениям по всей стране: космонавты поедут в разные уголки Беларуси для встреч со школьниками и студентами.