Показали характер

Волейболистки «Минчанки» пишут историю: команда пробилась в полуфинал Кубка ЕКВ. В суверенной истории белорусские женские клубные дружины так далеко не проходили в Еврокубках

Подопечные Виктора Гончарова сотворили настоящую сенсацию, обыграв титулованную «Уралочку» из Екатеринбурга. Причем наши девушки сумели одолеть соперниц на выезде (3:1). В ответном противостоянии команду из Минска устраивала победа с любым счетом, а также поражение 2:3. В случае фиаско со счетом 0:3 и 1:3 была бы назначена «золотая» партия.

Со стартовой партии хозяйки прибрали к рукам инициативу. Причем, как и в первом противостоянии с «Уралочкой», ставку сделали на быстрый и техничный волейбол. План сработал на 100 %. Первый и второй сет волейболистки «Минчанки» выиграли на одном дыхании — 25:19, 25:15. Оставалось дело за малым — добыть победу. Пусть и с определенными трудностями, но белоруски с этой миссией справились уже в третьей партии — 25:23.

— Я доволен тем, как подопечные провели этот матч: они сражались за каждый розыгрыш, пытались выжать максимум из игровой ситуации, — отметил Виктор Гончаров. — Многие думали, что не сможем пробиться так далеко в этом турнире. Мы старались и были уверены в победе. Смогли показать качественный быстрый волейбол, усложнить сопернику жизнь на приеме, отработать на блоке и в защите. Да, были ошибки, но мало. Словом, девочки — огромные молодцы. Занервничали ли соперницы в первой партии? Это случилось еще во время первого матча в Екатеринбурге. Тогда «Минчанка» показала характер, бойцовские качества, что психологически придавило соперниц. Они такого точно не ожидали.

В полуфинале турнира белоруски сразятся с победителем пары «Штутгарт» (Германия) — «Дрезден» (Германия).