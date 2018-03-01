Блиц-опрос

3 марта — Всемирный день писателя. Есть ли книга, которую вы готовы перечитывать вновь и вновь?

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, старший тренер Республиканского центра олимпийской подготовки:

— Сказать, что у меня есть такая книга, пожалуй, не решусь. Мои предпочтения в выборе литературы во многом зависят от настроения. Уже давно люблю поэзию. Нравятся стихи о любви к Родине, красоте души и природы. Нахожу эти мотивы в творчестве Пушкина, Есенина, Асадова. Всегда с удовольствием беру их сборники с книжной полки. Впрочем, не поэзией единой — нравится и проза.

Надежда Козловская, начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда:

— Для меня, безусловно, это Библия — одна из самых древних книг на Земле, кладезь мудрости и знаний. Считаю, ее можно читать бесконечно и всякий раз находить что-то новое. Открыла ее для себя не так давно. Теперь дома она у меня всегда под рукой, часто к ней обращаюсь, когда требует душа.

Татьяна Мазовка, начальник отдела электрооборудования и электронных систем управления ОАО «Планар»:

— Очень люблю читать, и в первую очередь классику. Буквально недавно в очередной раз открыла для себя «Войну и мир» Льва Толстого. С огромным удовольствием! Впервые прочитала этот роман после 30, в школе не считается. Также по душе произведения писателей-фантастов. В силу профессиональных обязанностей штудирую много технической литературы.

Владислав Федорович, начальник управления ОАО «Минский завод шестерен»:

— В свободное время люб­лю обращаться к романам Ильфа и Петрова. На днях перечитал «Золотого теленка». Роман во все времена был для людей с чувством юмора источником цитат, которыми обменивались ежедневно. Образ Остапа Бендера как человеческий тип никуда не исчез, а в постсоветское время обрел второе рождение.

Александр Чукович, риелтор:

— Если честно, то на чтение практически не остается времени. А если бы появилась возможность, начал бы перечитывать классику, например «Войну и мир». Сейчас читал бы по-другому, нежели в школе. Ведь восприятие окружающего мира в юном возрасте совершенно иное. Интересно, какие эмоции испытал бы сейчас. Так что, пожалуй, придется взять книгу в руки!