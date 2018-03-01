Мэтр кубический

Шедевры мирового искусства в лего: необычная экспозиция из Нью-Йорка в столице

Выставка «The Art of the Brick. Искусство Лего» расположилась на четвертом этаже ТРЦ Galleria Minsk. До того как она приехала в Беларусь, ее успели увидеть миллионы людей в США, Франции, Австралии, Италии, Германии. Автор оригинальных скульптур и картин, составленных из детского конструктора, американец Натан Савайя. Он первым в мире стал использовать лего не как игрушку, а как материал для создания арт-объектов.

В открытии выставки принял участие заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. В числе первых увидеть творения, которые одновременно воплощение поп-культуры и искусства, захотели многие известные в Беларуси персоны. Среди них певцы Дядя Ваня, Дмитрий Колдун, Алена Ланская, дизайнер Иван Айплатов, гимнастка Мелитина Станюта.

— Минск открыт для различных творческих проектов, — отметил Игорь Юркевич. — Эта выставка, которая вошла в десятку лучших экспозиций мира, — событие для нашей любимой столицы. Она сочетает в себе искусство и развлечение.

Занимает более 1 500 м2. Представлены свыше 100 масштабных произведений. Среди экспонатов, к примеру, «Мыслитель» Огюста Родена, «Давид» Микеланджело, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Крик» Эдварда Мунка и множество других шедевров мирового искусства из цветных кубиков. Так, на выполнение уменьшенной копии Парфенона потребовались около 30 000 деталей лего. По словам экскурсовода, для воплощения задумок Натан Савайя использовал стандартные элементы — по модели и цветам, а не специально изготовленные.

Выставка состоит из нескольких тематических залов: «Мастерская художника», «Мировая культура», «Эмоции и состояния». Организована большая игровая и развлекательная зоны для посетителей разного возраста. Увидеть экспонаты можно по 30 мая.

Организаторы — ООО «Берин Арт Менеджмент» совместно с Silver Screen Cinemas. При поддержке Мингорисполкома, Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь.