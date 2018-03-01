﻿ Василий Панасюк избран председателем Мингорсовета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Василий Панасюк избран председателем Мингорсовета

02.03.2018 — Разное | Минский курьер  
Размер текста:
A
A
A

На первой организационной сессии Мингорсовета 28-го созыва избран председатель. Им стал Василий Панасюк

У Василия Васильевича большой опыт работы на данном поприще. Он избирался депутатом Мингорсовета 24-го, 25-го, 26-го и 27-го созывов, являлся заместителем председателя Постоянной комиссии Совета по экономическому развитию, финансам и бюджету. С февраля 2013-го возглавлял Мингорсовет 26-го созыва, в апреле 2014-го избран председателем Мингорсовета 27-го созыва, и сейчас депутаты вновь доверили ему этот ответственный пост. Поздравляем!

Василий Васильевич Панасюк родился 13 февраля 1966 года в поселке Мухавец Брестского района. В 1988-м окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Электрические системы и сети», получив квалификацию «инженер-электрик», в 1994 году — Белорусский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление производством», получив квалификацию «экономист-менеджер».

Начал трудовой путь в 1988-м электрослесарем по ремонту электрических машин электрического цеха Минской ТЭЦ-4, далее работал инженером, мастером производственного участка, старшим мастером электрического цеха, заместителем начальника производственно-технического отдела станции.

Избирался председателем профсоюзного комитета Минской ТЭЦ-4. В 1999 году назначен заместителем директора станции по информационно-воспитательной работе. В 2001-м переведен на должность заместителя директора по экономическим вопросам. С 2003 года был директором филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго».

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первой организационной сессии Мингорсовета 28-го созыва избран председатель. Им стал Василий Панасюк У Василия Васильевича большой опыт работы на данном...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Выдавили из предприятий, но 80% работников ее не видели". Президент - о зарплате в 1000 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика