Василий Панасюк избран председателем Мингорсовета

На первой организационной сессии Мингорсовета 28-го созыва избран председатель. Им стал Василий Панасюк

У Василия Васильевича большой опыт работы на данном поприще. Он избирался депутатом Мингорсовета 24-го, 25-го, 26-го и 27-го созывов, являлся заместителем председателя Постоянной комиссии Совета по экономическому развитию, финансам и бюджету. С февраля 2013-го возглавлял Мингорсовет 26-го созыва, в апреле 2014-го избран председателем Мингорсовета 27-го созыва, и сейчас депутаты вновь доверили ему этот ответственный пост. Поздравляем!

Василий Васильевич Панасюк родился 13 февраля 1966 года в поселке Мухавец Брестского района. В 1988-м окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Электрические системы и сети», получив квалификацию «инженер-электрик», в 1994 году — Белорусский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление производством», получив квалификацию «экономист-менеджер».

Начал трудовой путь в 1988-м электрослесарем по ремонту электрических машин электрического цеха Минской ТЭЦ-4, далее работал инженером, мастером производственного участка, старшим мастером электрического цеха, заместителем начальника производственно-технического отдела станции.

Избирался председателем профсоюзного комитета Минской ТЭЦ-4. В 1999 году назначен заместителем директора станции по информационно-воспитательной работе. В 2001-м переведен на должность заместителя директора по экономическим вопросам. С 2003 года был директором филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго».