Минское «Динамо» объявило о расставании с хоккеистом сборной Беларуси Дмитрием Коробовым.



Фото: atlant-mo.ru

Как отмечает пресс-служба «зубров», расторжение контракта произошло по инициативе клуба.

Контракт Дмитрия Коробова, которому 12 марта исполнится 29 лет, действовал до 30 апреля 2019 года. В нынешнем чемпионате КХЛ он провел 54 матча и заработал 11 (2+9) результативных баллов при 66 минутах штрафа, показателе полезности «+4» и среднем игровом времени 20 минут 36 секунд за поединок.

Дмитрий Коробов стал вторым по результативности защитником команды (после Марка-Андре Граньяни). Кроме того, у него третий в команде коэффициент полезности (+4) вслед за Дмитрием Знахаренко и Сергеем Дроздом (у них по «+7»).

Дмитрий Коробов выступал за минское «Динамо» в КХЛ в сезонах 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2016/17 и 2017/18. В КХЛ играл также за подмосковный «Атлант» (2014/15) и московский «Спартак» (2015/16).

В 2012—2014 годах пробовал свои силы за океаном, где провел два сезона в фарм-клубе «Тампы», сыграв в АХЛ за «Сиракьюз Кранч» 136 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 48 (6+42) очка. В 2013 году добрался до финала Кубка Колдера, в 17 играх заработав 2 (1+1) балла при показателе полезности «-2».

В сезоне-2013/14 провел за «Тампу» 3 матча в НХЛ, отметившись 1 (0+1) результативным баллом и 2 минутами штрафа.

В белорусской экстралиге воспитанник новополоцкого хоккея играл в родном городе за «Полимир» и «Химик-СКА», а также за «Гомель», минский «Керамин», бобруйский «Шинник» и солигорский «Шахтер». Чемпион Беларуси-2008 в составе «Керамина».

В составе национальной сборной Беларуси сыграл на 7 чемпионатах мира.