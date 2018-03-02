В Бобруйске собирают подписи в поддержку маршрутчиков, которые осуществляют нерегулярные междугородные перевозки. В обращении, которое намерены отправить президенту Александру Лукашенко, подписанты просят «сохранить все преимущества данного типа перевозок». Уже собрано около 400 подписей.





С 23 февраля вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». В новом документе прописали, как должны работать перевозчики на междугородних маршрутах. Всем им необходимо заключать договоры с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту, выполнить еще ряд условий. Например, использовать систему GPS.

В понедельник, 26 февраля, некоторые перевозчики перестали ездить, считая, что новый закон ущемляет их права. Нерегулярщики не вышли на маршруты между Минском и Солигорском, Слуцком, Новополоцком, Полоцком, Бобруйском. Государственные транспортные организации добавили автобусы на значимых направлениях, БелЖД пустила дополнительный поезд между Минском и Полоцком.

Утром 28 февраля бобруйские предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, устроили итальянскую забастовку . На маршрутках они приехали к автовокзалу, откуда обычно отправляются в рейсы, и поставили машины на прикол. На линию вышли лишь микроавтобусы оператора «Минск Лайн», которые курсируют между Минском и Бобруйском, а также между Витебском, Оршей и Могилевом и фактически работают нелегально.

Планировалось, что в пятницу, 2 марта, часть перевозчиков возобновит поездки, однако ни «Кортес», ни «Магнит», ни «Столица» на трассы не выехали, пишет «Коммерческий курьер» . Сейчас маршрутчики сразу возле нескольких крупных торговых объектов города собирают подписи за сохранение нерегулярных междугородных пассажирских перевозок.

«Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Беларусь, выражаем поддержку предпринимателям, осуществляющим междугородние перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении и просим сохранить все преимущества данного типа перевозок — как сложившейся системы, ключевым элементом которой является свободная конкуренция и отсутствие конкурсной основы при открытии маршрутов в междугороднем автобусном сообщении», — говорится в обращении, которое потом планируют отправить президенту.

— За полтора часа подписались почти 200 человек, — показывает подписной лист один из предпринимателей, дежурящих у входа на центральный рынок.

— У меня меньше — «всего» 120, — улыбается его коллега.

Подписи в поддержку «старого режима» работы маршруток ставят не только нынешние, но и будущие пассажиры.

— Пока междугородными маршрутками мы не пользуемся, — говорит Наталья Беглова. — Мне не надо, а дочка учится в Бобруйске. Но скоро у нее начнется практика. Нужно будет ездить в Минск. Знаю, маршрутками очень удобно. И по времени, и по месту посадки и высадки. А если удобно — зачем что-то менять? Не факт, что будет лучше.





Стоянка у автовокзала, откуда отъезжало большинство пассажиров междугородных маршруток, непривычно пуста. Прохожие интересуются, когда возобновятся «регулярные нерегулярные» рейсы, у единственного тут маршрутчика — Евгения Смолякова из Глуска.

— Накрылся задний мост. Ремонт потребовал больших вложений, поэтому пытаюсь хоть что-то заработать. Считаю, что я работаю вполне законно: налоги плачу, кассовый аппарат имею, техосмотр прохожу. Даже «Белтоллу» плачу: машина весит больше 3,5 тонны, поэтому надо еще раскошеливаться и за пользование платными дорогами.