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В Бобруйске маршрутчики собирают подписи за возвращение "регулярных нерегулярных" рейсов

02.03.2018 18:30 — Разное | Tut.by  
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В Бобруйске собирают подписи в поддержку маршрутчиков, которые осуществляют нерегулярные междугородные перевозки. В обращении, которое намерены отправить президенту Александру Лукашенко, подписанты просят «сохранить все преимущества данного типа перевозок». Уже собрано около 400 подписей.


С 23 февраля вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». В новом документе прописали, как должны работать перевозчики на междугородних маршрутах. Всем им необходимо заключать договоры с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту, выполнить еще ряд условий. Например, использовать систему GPS.

В понедельник, 26 февраля, некоторые перевозчики перестали ездить, считая, что новый закон ущемляет их права. Нерегулярщики не вышли на маршруты между Минском и Солигорском, Слуцком, Новополоцком, Полоцком, Бобруйском. Государственные транспортные организации добавили автобусы на значимых направлениях, БелЖД пустила дополнительный поезд между Минском и Полоцком.

Утром 28 февраля бобруйские предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, устроили итальянскую забастовку. На маршрутках они приехали к автовокзалу, откуда обычно отправляются в рейсы, и поставили машины на прикол. На линию вышли лишь микроавтобусы оператора «Минск Лайн», которые курсируют между Минском и Бобруйском, а также между Витебском, Оршей и Могилевом и фактически работают нелегально.

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Планировалось, что в пятницу, 2 марта, часть перевозчиков возобновит поездки, однако ни «Кортес», ни «Магнит», ни «Столица» на трассы не выехали, пишет «Коммерческий курьер». Сейчас маршрутчики сразу возле нескольких крупных торговых объектов города собирают подписи за сохранение нерегулярных междугородных пассажирских перевозок.

«Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Беларусь, выражаем поддержку предпринимателям, осуществляющим междугородние перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении и просим сохранить все преимущества данного типа перевозок — как сложившейся системы, ключевым элементом которой является свободная конкуренция и отсутствие конкурсной основы при открытии маршрутов в междугороднем автобусном сообщении», — говорится в обращении, которое потом планируют отправить президенту.

— За полтора часа подписались почти 200 человек, — показывает подписной лист один из предпринимателей, дежурящих у входа на центральный рынок.

— У меня меньше — «всего» 120, — улыбается его коллега.

Подписи в поддержку «старого режима» работы маршруток ставят не только нынешние, но и будущие пассажиры.

— Пока междугородными маршрутками мы не пользуемся, — говорит Наталья Беглова. — Мне не надо, а дочка учится в Бобруйске. Но скоро у нее начнется практика. Нужно будет ездить в Минск. Знаю, маршрутками очень удобно. И по времени, и по месту посадки и высадки. А если удобно — зачем что-то менять? Не факт, что будет лучше.


Стоянка у автовокзала, откуда отъезжало большинство пассажиров междугородных маршруток, непривычно пуста. Прохожие интересуются, когда возобновятся «регулярные нерегулярные» рейсы, у единственного тут маршрутчика — Евгения Смолякова из Глуска.

— Накрылся задний мост. Ремонт потребовал больших вложений, поэтому пытаюсь хоть что-то заработать. Считаю, что я работаю вполне законно: налоги плачу, кассовый аппарат имею, техосмотр прохожу. Даже «Белтоллу» плачу: машина весит больше 3,5 тонны, поэтому надо еще раскошеливаться и за пользование платными дорогами.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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