Почему у немцев не опадают стены и не текут крыши: как учат строителей в Германии и как - у нас

Этот материал мы начнем с вопросов. Например, почему текут новые крыши, срывает краны, рвет трубы, осыпаются стекла с балконов, продуваются и текут окна, отваливается свежая штукатурка, промерзают утепленные стены? Чему учили всех наших сантехников, каменщиков, столяров и слесарей какого-то разряда? Ответы будем искать в опыте другой страны — в Германии.

Хочу быть строителем

Мечтал ли сантехник в детстве о своем комбинезоне, вантузе и черном чемоданчике? Скорее всего, нет. И наши, и немецкие школьники через одного хотят быть блогерами, программистами или как минимум финансистами. Но кому-то все же придется примерить рабочую спецодежду.





В Германии больше половины школьников целенаправленно продолжают учебу в профтехучилищах. Нашу шутку про аббревиатуру ПТУ — «помоги тупому устроиться» они не поймут, потому что здесь нужно по окончании обучения обладать и высоким уровнем теоретических знаний, и практическими навыками.

Дмитрий Альхимович, директор одной из минских строительных компаний, говорит, что чаще всего квалификация наших специалистов и вовсе не зависит от «корочки».

— При приеме на работу специалиста мы редко смотрим на дипломы и грамоты, — говорит Дмитрий. — Важно увидеть портфолио, оценить результаты его работы. Перспективных работников мы стараемся дополнительно обучать, некоторые сами стремятся повысить свой профессиональный уровень, ездят за границу. У нас многим специальностям учат уже вне стен строительных колледжей и лицеев. Например, лично я не знаю, где бы у нас готовили специалистов по металлическим или черепичным кровлям. Можно пойти на платные курсы — там чуть ли не за месяц готовы научить. Но я откровенно не понимаю, как за такой срок можно стать квалифицированным кровельщиком. В Германии, чтобы стать подмастерьем, нужно отучиться 3,5 года. А чтобы стать мастером, нужно дополнительно подготовиться и сдать сложный экзамен. Путь от ученика до мастера — почти 5 лет.

О том, как готовят специалистов рабочих профессий, Дмитрий знает не понаслышке. Несколько лет подряд он прорабатывал возможность отправлять на обучение молодых специалистов в Штутгарт, в знаменитую школу имени Роберта Майера.

— Мы познакомились с почетным преподавателем этого учебного заведения Гердтом Бренером. Он многое нам показал и объяснил особенности немецкой подготовки кадров.





В школе работает 70 преподавателей, обучение проходят около 1300 учеников. Многочисленные аудитории для теоретических и практических занятий распределены по трем зданиям. Здесь с 1911 года готовят специалистов для ремесленного и промышленного производства: можно получить профессию слесаря-водопроводчика, мастера-жестянщика, строителя по работе с конструкционным металлом, изготовителя сосудов и аппаратов для пивной промышленности, печников и монтажников отопительных элементов.





Ученики свободно пользуются AutoCAD, программами моделирования 2D-конструкций. Для планировки фасада и промышленных сооружений используют BoCAD-Fassade, а также программы по распределению кровельного материала на крыше и программы-вычислители для водосточного желоба, свеса крыши. Для учеников разработаны специальные приложения на iPad. Будущие специалисты работают с современной техникой и программным обеспечением, умеют изготавливать чертежи, моделировать различные конструкции. Пользование office-пакетом, включая создание презентаций, является само собой разумеющимся. У нас про все это даже в сказках не рассказывают.



Так выглядит класс для лекционных курсов с компьютерами и интерактивной доской.

Среди школ идет постоянная конкуренция, ученики участвуют в профессиональных международных конкурсах, выставляя на них свои лучшие работы. Школа Роберта Майера постоянно в тройке лидеров. Ее поддерживают производители металлов RheinZink, Kabelmetal и Umicore.



Столовая в школе

Больше практики

Профобучение в Германии бывает двух видов. Первый предполагает, что практические навыки ученики приобретают в мастерских и лабораториях при учебных заведениях или во время краткосрочных стажировок на предприятиях.

Второй вид — дуальная система профобразования. Это значит, что обучение предусматривает тесную связь теории с практикой. Эта модель подготовки профессиональных кадров сегодня популярна и в других странах Европы.





Как правило, два дня учащийся проводит на занятиях в школе, а три дня трудится на производстве. Вместо стипендии ученики профтехучилищ получают зарплату. В зависимости от специальности и места практики они получают от 400 до 800 евро в месяц. Хотя есть профессии, при освоении которых зарплаты могут достигать 1,5 тысячи евро в месяц. Например, хорошо зарабатывают те, кто обучается пивоварению, и будущие специалисты по мехатронике. Ученики в салонах красоты им завидуют, у них самые низкие зарплаты. Но это не значит, что кому-то не хватит на колбасу с пивом — если ученику не хватает оклада на жизнь, он может получать государственную стипендию-ссуду. Она предоставляется студентам вузов и учащимся профтехучилищ, у которых маленький доход и родители недостаточно зарабатывают. Предельная сумма такой стипендии — 735 евро в месяц. Однако часть этих денег после окончания учебы и устройства на работу нужно вернуть.

Есть еще стипендия федерального агентства по труду, которая предоставляется как доплата к зарплате подмастерья тем, кто обучается по дуальной системе и проживает вне родительского дома.

И еще интересный момент, аналог нашей профориентации. В начале производственного обучения ученик и работодатель оговаривают испытательный срок — от месяца до трех. За это время ученик должен решить, нравится ли ему быть, например, сантехником. Если он понял, что все эти трубы и фитинги не для него, он может безболезненно покинуть предприятие даже без уведомления.

А вот если работодатель попытается уволить ученика, он должен по меньшей мере дважды сделать ему выговор.

Обычно учеников набирают те компании, которые нуждаются в профессиональных кадрах. На некоторые специальности есть дефицит: нужны мехатроники, специалисты по металлообработке, жестянщики, специалисты по отопительной технике и климатическому оборудованию. Не хватает кадров для возведения наземных и подземных сооружений, отделочников, плотников и стекольщиков (по информации сайта dw.com).





В Германии для популяризации рабочих профессий создали даже канал для детей. Им доступно объясняют, что откуда берется, что и как делается, какие профессии есть. На фото — один из персонажей канала — жестяной «маус».

Учитель, подмастерье, мастер

После прохождения обучения ученик получает документ подмастерья (помощник мастера), который дает ему право работать. Чтобы рассчитывать на более высокую зарплату, нужно сдать экзамен на мастера. В Германии это не формальность, поэтому сдать его могут только самые лучшие. Чтобы стать мастером, нужно не только произвести готовый продукт, но и предоставить чертежи по нему, сделать калькуляцию.





Мастер имеет право открыть свое предприятие. Meisterbetrieb — это гордое слово, означающее, что «это предприятие принадлежит мастеру, прошедшему по всем правилам весь пусть становления мастера» и сдавшему этот экзамен. Многие ремесленные предприятия вообще нельзя открывать, если там не будет работать хоть один мастер с дипломом, который у нас называется Meisterbrief (в дословном переводе «письмо мастера»). Диплом этот выдается ремесленной палатой.

Многие так и остаются в подмастерьях. Да, зарплата будет ниже, чем у мастера (они зарабатывают минимум на 50% больше), но в Германии и специалисты-подмастерья зарабатывают достойно.



Оригами из металла японского студента. Он учился в школе сначала на плиточника, но перешел на жестянщика. И вот он сделал такого журавлика. Было изготовлено и продано более 50 тысяч экземпляров.

Учебная база

В школе в Штутгарте большую часть здания занимают аудитории для практических занятий. И у каждой специальности свои классы. Вот, например, учебный класс жестянщиков.













Как и везде, на рабочих местах идеальный порядок. Станки, паяльные агрегаты. По централизованной разводке по трубам к каждому рабочему месту подается сжатый кислород, газ.





Молодых специалистов учат, что для решения конкретных задач есть определенный инструмент. Но если такового инструмента нет, то его нужно изготовить. Хотя если посмотреть на те, которые есть в учебных классах, то трудно даже представить, чего тут может не хватить.





Тут учатся кроить металл, соединять элементы, делать правильно все типовые узлы без саморезов и герметика. Для этого есть специальный шаблон мансардного окна. Если сделал все правильно — получил зачет. Выполнять такую работу должен уметь любой подмастерье.















Одна из зачетных работ учеников школы — скат крыши со скрытым желобом. У нас так сделать могут единицы

Стоит отметить, что ученики могут пользоваться самыми разными материалами — медью, сталью, металлопрокатом. Все это хранится в подвальном помещении.





С каждым годом задания для учеников усложняются. Например, жестянщику сначала нужно из плоского круга металла сделать полусферу.





Потом изделие сложнее — для будущих работников пивной индустрии для зачета нужно изготовить емкость в виде граненого мяча. Он должен быть герметично спаян. Через специальный штуцер закачивается воздух. Если все сделано правильно, емкость становится шаром, если плохо — он рвется или вообще не накачивается.





А это уже экзаменационная работа на мастера — специальная труба, чтобы слушать природу в Альпах. Все сделано из металла вручную. У изделия есть чертежи и калькуляция стоимости.









А это — журнальный стол.





Почтовый ящик.





Вентилятор. Ручная работа.





Еще один стол.





Элемент водосточной системы. Медь.





Штутгарт — родина марки «Порше». В музее можно найти первый прототип первого скоростного автомобиля Фердинанда Порше. Обратите внимание на его алюминиевый кузов — он сделан вручную мастерами-жестянщиками. Это к разговору о важности профессии.





А так выглядит работа-зачет в конце обучения по специальности «сантехник». Здесь мы видим стенд со смонтированными элементами канализации и водопровода с медной пайкой соединений.





На выполнение этих работ дается определенное время, и молодой специалист должен в него уложиться. Работа должна быть выполнена качественно, в полном объеме и в срок. Только при выполнении всех требований экзамен считается сданным.





У печников — своя аудитория. Здесь учат, как правильно обкладывать камины кирпичом, чтобы повысить КПД, как штукатурить, как облицовывать плиткой. Все объясняется на молекулярном уровне.













Наши специалисты по факту самородки и самоучки



Немецкий мастер и белорус-подмастерье

— Безусловно, не все выпускники белорусских профтехучилищ сплошь двоечники и неумехи, — говорит Дмитрий. — Есть хорошие специалисты, люди с золотыми руками и светлыми головами. И колледжи по техническому оснащению бывают разными.

Но и не видеть проблем нашего строительного профобразования невозможно. Нужно просто посмотреть вокруг себя. Вы увидите много неаккуратной работы — кривые откосы, неровные стены, косые стыки, трещины и лишние отверстия, небрежно обмазанные силиконом и герметиком. Невозможно найти новостройку, в которой все было бы идеально, и это притом что на мелкие дефекты мы даже не обращаем внимания.

А потом мы пишем статьи о том, что где-то обвалилась штукатурка, растрескалась стена. Причина в том, что строители неправильно или некачественно сделали свою работу. Ремонтировать приходят такие же «специалисты», и в результате лучше не становится.





— У нас возводятся миллионы квадратных метров металлических кровель, настоящих кровельщиков не готовят — наши крыши делают люди, которые иногда понятия не имеют о том, как их нужно правильно делать, — говорит Дмитрий. — Курсы, которые предлагают за месяц подготовить кровельщика? Вы серьезно?





Вот дом на центральном проспекте Минска. Этой крыше два года, но она уже требует серьезного ремонта.





Чему учат немецкого кровельщика? Сделать так, чтобы любое покрытие было герметичным. Есть правила, как встроить мансардное окно, сделать правильное примыкание к стене, дымоходу. Здесь же отсутствие специальных знаний наши строители компенсировали толстым слоем силикона. Не смогли сделать металлический колпак вентшахты — проявили смекалку: накрыли кирпичами. Не смогли закрепить парапет — опять кирпичи в помощь.





Кровельщик по металлу — это не тот, кто умеет работать только с популярной металлочерепицей. Этот специалист нужен на всех типах кровель. Он должен уметь делать водостоки, вентшахты, парапеты. У нас же готовят в основном специалистов по битумным рулонным кровлям — наверное, для того чтобы ремонтировать крыши на советских многоэтажках.





Понятно, что в Германии мощная экономика, хорошие зарплаты и так далее. Но мы применяем в строительстве те же материалы. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что у нас проблема с рабочими, у нас не учат работать на качество. Самое простое решение — перенять, скопировать немецкий опыт подготовки специалистов. Это будет иметь большой экономический эффект для государства — постоянные ремонты тянут из казны больше денег, нежели требуется для налаживания качественного процесса обучения.



Ничто из ничего не рождается