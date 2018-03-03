Брестскому Golden Coffee не продлили договор аренды в Didas Persia

На здании торгового центра Didas Persia еще весит вывеска довольно популярного в Бресте Golden Coffee. Но сквозь окна видно, что внутри заведения в прямом смысле пусто. В месте, которое еще недавно было наполнено людьми, теперь остались голые стены. Нет больше ни столов, ни стульев с мягкими подушечками, ни барной стойки. А на входе висит объявление от администрации, обращенное к посетителям кафе, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Светлана Яценюк

«Дорогие гости Golden Coffee! С 25 февраля наше кафе не будет работать некоторое время по причине переезда. Уже совсем скоро мы будем рады видеть вас в нашем заведении, но уже на новом месте!», — говорится в обращении администрации.

Как пояснили в компании ИООО «Вентуспит», которой принадлежит Golden Coffee, причина переезда в другое место возникла в связи с непродлением договора аренды собственником здания. О том, где будет расположено кафе и когда оно начнет свою работу, администрация заведения сообщит позже.

Первое кафе под брендом Golden Coffee открылось в Риге в 2010 году. В тот же год первое заведение под этим названием заработало в Минске. В Брест известный кофейный бренд пришел в 2014 году.