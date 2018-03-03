Тема недели: Отчет правительства о социально-экономическом развитии Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 марта заслушал отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Главе государства доложили о социально-экономическом развитии страны в прошлом году, были внесены предложения в отношении дополнительных мер для обеспечения устойчивого экономического роста и выхода на задания пятилетки.

Особое внимание было уделено принимаемым мерам по обеспечению занятости, повышению оплаты труда и пенсий, теме снижения инфляции, обсуждены перспективы наращивания в 2018 году золотовалютных резервов Беларуси и сокращения валового внешнего долга, участие банковской системы в развитии экономики страны.

В мероприятии приняли участие высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, председатели облисполкомов, городских и районных исполнительных комитетов, руководство ведущих предприятий и системообразующих банков.



«Чтобы вовремя скоординировать действия» — Лукашенко обсуждает с правительством экономическое развитие Беларуси

«С момента нашей прошлой встречи в подобном формате прошло уже пять лет. Как и в прошлый раз, она проходит в середине пятилетки, чтобы вовремя скоординировать действия, а может быть, где-то и скорректировать задачи», — сказал глава государства, открывая мероприятие.

Александр Лукашенко отметил, что статистика итогов 2017 года известна, и каждый из участников мероприятия, наверняка, готов бойко доложить об успехах в своей сфере. «В правительстве много разговоров о позитивных подвижках. Однако главная цель нынешнего мероприятия не в том, чтобы довольствоваться достигнутыми показателями. Сегодня мы должны разобраться с тем, что скрывается за средними цифрами, и дать оценку качественной стороне этих успехов», — подчеркнул Президент.

Глава государства поинтересовался, как выполняются его поручения по реальному повышению уровня жизни населения, каковы перспективы и что есть в арсенале правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома для обеспечения устойчивого экономического роста Беларуси с темпами обязательно выше среднемировых.

«Хочу понять: являются достигнутые результаты началом положительных тенденций или это временный всплеск? Что стоит за результатами — циклическое оживление, благоприятные внешние условия или мы вышли на качественно новый рост?» — спросил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что, по мнению некоторых должностных лиц, чуда пока не произошло — на улучшении экономической ситуации в стране сказались подросшие цены на нефть и оживление спроса в России.

«Сегодня я меньше всего хотел бы вникать в разного рода цифровые изыски. Информация, которая ко мне поступает, говорит том, что люди улучшений пока не ощущают. Половина жителей страны считает, что в 2017 году социально-экономическая ситуация продолжила ухудшаться, около 40% — изменений не заметили. Понятно, что это социологический опрос, понятно, что это зависит от настроений, но социологические опросы сопоставимы, и мы сравниваем их. При этом члены правительства, местные органы власти увлеклись иным — показателями и их достижением. Цифра стала важнее сути. Такие подходы — это решения одного дня, и людям от этого лучше не станет», — отметил белорусский лидер.

Глава государства рассказал, что ознакомился с отчетом правительства об итогах года и выполнении его ключевых поручений. Текста в нем на несколько пачек бумаги, а в конце вывод — «предлагаем снять 85 поручений с контроля как выполненные».

«Какое здесь «снять»? Андрей Владимирович, вы высшее должностное лицо, и проблемы замусоливать, прятать их не следует, — обратился Александр Лукашенко к премьер-министру. — Мы собрались в этом кругу, чтобы эти проблемы обнажить для того, чтобы решать задачи, которые поставлены перед страной. Если правительство проблем не видит, то попытаемся их вычленить и конкретизировать».

Лукашенко обеспокоен неравномерным развитием регионов Беларуси

Глава государства констатировал, что за семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси не дотянул даже до 6%. При этом Президент убежден, что причины, которыми правительство объясняет такую ситуацию — финансовый кризис, конъюнктура, являются просто отговорками.

«Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей. Но как Президента меня беспокоит не только это. Нельзя игнорировать те процессы внутри страны, которые уже стали устойчивыми. Я говорю о межрегиональном расслоении», — сказал Александр Лукашенко.

По поручению главы государства, социально-экономическая ситуация на местах была досконально изучена. Итоги, которые доложили Президенту, убедили его безотлагательно провести сегодняшнее мероприятие.

«Страна, регионы развиваются неравномерно. А точнее, развитие есть только у Минской и с большой натяжкой у Гродненской областей. Валовой региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и два года текущей вырос в Минской на 28% и в Гродненской на 13%. Остальные регионы стагнируют: за 7 лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель — 3%, Витебская — 2%, а валовой региональный продукт Могилевской области за 7 лет даже сократился», — констатировал Александр Лукашенко.

Он отметил, что любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране.

«Поэтому правительству и облисполкомам поставлена задача: жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе. Желание нормально жить и растить детей, возможность трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Основа этого — прежде всего создание новых предприятий, сказал Президент. «В этих целях наше небогатое государство по крупицам собирает деньги и направляет их в инвестиционные проекты. Поэтому премьер-министр сегодня доложит об их реализации, каковы перспективы и как они повлияют на развитие регионов», — резюмировал глава государства.

Лукашенко критикует правительство за недостаточную работу по созданию высокопроизводительных рабочих мест

«Крайне настораживает, что исполнение решений главы государства искажено. Мое требование состоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть основа роста, на них можно зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было в декабре, — отметил Александр Лукашенко. — Я не вникал, как правительство организовало исполнение моего поручения, но результаты никуда не годятся».

Президент констатировал, что высокопроизводительных рабочих мест — примерно 5% от созданных. «А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне доложили, слова «высокопроизводительные рабочие места» даже и не слышали. Там видят задачу «главное — держать и не увольнять». Не увольнять, это также важно, человек должен иметь место работы», — продолжил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в конце прошлого года провели большой форум по бизнесу, принят пакет решений, в том числе стимулирующих занятость. «Но уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это намеренный саботаж решений Президента или недопонимание?»

По мнению главы государства, все это не лучшим образом характеризует эффективность работы правительства по экономической проблематике.

Лукашенко предупредил правительство о недопустимости перекладывания на бюджет кредитов реального сектора экономики

«На определенные положительные результаты, которые достигнуты в 2017 году, я смотрю, мягко говоря, сдержанно, потому что вижу их реальную цену, — сказал Александр Лукашенко. — ВВП вырос, но не компенсировано падение даже одного 2016 года. Еще нужно карабкаться вверх на 4%, чтобы выйти хотя бы на значения 2014 года».

При этом Президент констатировал, что государственный долг растет быстрее, чем экономика. «Погасили $2,3 млрд, а взяли почти $3,5 млрд», — заметил он.

«Закредитованность реального сектора растет. Упаси вас господь даже думать о том, чтобы переложить это на бюджет. А то я часто стал слышать разговоры о «фискальных рисках». Если это вы меня плавно готовите к тому, чтобы за счет врачей и учителей оплатить бесхозяйственность предприятий, то лучше сейчас прямо скажите об этом и идите домой отдыхать. Предприятия сами должны зарабатывать деньги и платить налоги в бюджет», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко: предприятия должны обеспечивать чистую продажу валюты, а не выкачивать ее из страны

Глава государства коснулся темы инструментов финансовой и денежно-кредитной политики. «Национальный банк — это законодатель работы банковской системы. Более того, при назначении руководителя Нацбанка Павла Каллаура были даны чрезвычайные полномочия. Действуйте. Вы должны создавать такие условия, которые сначала решали бы проблемы экономического роста и только потом делали банковский бизнес привлекательным. А пока у нас выгоднее торговать деньгами, чем производить продукцию. Это неправильно», — подчеркнул глава государства.

«Вы видите, что не давлю на вас по ставкам. Как только почувствуете, что можно опуститься ниже, действуйте. Но главное — перед этим вы должны убедить всех в том, что поддержание низкой инфляции является приоритетом экономической политики в текущем периоде и таковым останется и в будущем», — продолжил Президент.

При этом, как считает Александр Лукашенко, важно добиться этого не только на бумаге, но и в жизни: «Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально».

«Мне крайне не нравится, что вы по-своему интерпретировали задачу по золотовалютным резервам, ограничившись шестью миллиардами долларов к концу 2018 года. Это не так. Может, нужно и больше», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что рост золотовалютных резервов — важная задача, обеспечить решение которой надо, но не только за счет долговых денег.

Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в Br1 тыс.

«Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но трети четверти населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что пока не видел графика роста зарплаты на 2018 год. «По моей информации, достижение и удержание в 2018 году заработной платы на уровне тысячи рублей не подтверждает ни одна из областей. Это тоже говорит о том, что вы пока не способны ее обеспечить», — считает Александр Лукашенко.

Он заявил губернаторам и премьер-министру, что необходимо быть ближе к проблемам людей. Требование Президента в плане повышения зарплаты остается неизменным.

«Я уже предупредил. Понимаю, что в декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель», — поставил задачу глава государства.

По мнению Александра Лукашенко, увеличить данный показатель следует за счет повышения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет, в частности, об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и области культуры.

Лукашенко назвал рост цен проблемой номер один для населения

«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — сказал Президент.

Лукашенко поручил разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию

Александр Лукашенко во время отчета поинтересовался, в чем причина роста цен на молочную продукцию в 2017 году выше темпов инфляции. Президент отметил, что у Министерства антимонопольного регулирования и торговли есть полномочия вместе с Комитетом госконтроля мониторить ситуацию для наведения порядка в ценообразовании. Фактов необоснованного повышения цен быть не должно, потребовал глава государства.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович пояснил, что сегодня производители — переработчики молока включены в реестр доминантов, и на этот год будет установлен уровень роста цен для переработчиков на молоко и молочную продукцию на уровне инфляции. «Мы эти соглашения подготовили, решения на коллегии приняты», — добавил он.

Президент: необходимо урегулировать ситуацию с трудоустройством строителей

Александр Лукашенко во время отчета отдельно остановился на ситуации в строительной отрасли. В частности глава государства поинтересовался, как обеспечены персоналом крупнейшие стройки страны, в том числе Белорусская атомная электростанция, что делается, чтобы белорусские строители были задействованы на объектах внутри страны, а не за рубежом.

«Почему мы, имея огромные стройки в стране, не строим сами? Это же благо. Сегодня рабочих мест достаточно», — сказал Александр Лукашенко.

Премьер-министр Андрей Кобяков пояснил, что объемы строительства растут, в нынешнем году они должны превысить прошлогодний уровень. Что касается Белорусской АЭС, то все вопросы с численностью персонала урегулированы. «Утверждены соответствующие посуточные и месячные графики, доводятся обоснованные задачи на каждый месяц, предусмотрены стимулирующие меры», — пояснил Андрей Кобяков. Сейчас все вопросы организационного, финансового и распорядительного характера решены, чтобы объект был введен в срок.

Лукашенко поставил задачу достигнуть в следующей пятилетке ВВП в $100 млрд

«В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения «хоть бы дожить до 2025 года» — неприемлемы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Пока из активов у правительства — ВВП в $54 млрд, хотя в прошлой пятилетке было $67 млрд, напомнил Президент. Экспорт — $36 млрд, а среднегодовой в прошлой пятилетке — почти $45 млрд.

Глава государства убежден, что основой роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году были не внутренние факторы. «Это надо признать», — сказал он. В то же время, добавил Александр Лукашенко, хорошо, что правительство смогло воспользоваться и благоприятными внешними условиями.

Развитые страны в 2017 году росли на 2,3%, развивающиеся — на 4,5%. «Мы же пока просто вяло ползем вслед. У них что, не было кризиса? Был. У нас хоть кто-то внедрил где-то инновационные технологии? Стали массово выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью? Производительность труда приблизилась к европейской? Об этом сегодня даже никто не упоминал, потому что мы имеем бледный вид в этом отношении», — констатировал Президент.

Глава государства заметил, что реального повышения конкурентоспособности отечественных товаров пока не происходит. О прорывных технологиях, новых производствах, инновационном пути развития говорят третью пятилетку. «Но при этом ломимся в Европу с товарами, которые были изобретены еще в Советском Союзе. Ну, может, чуть-чуть улучшили их по качеству, покрасили другой краской. Высоких технологий нет. Даже в среднетехнологичном секторе трудятся только 15% занятых, и лишь 600 тыс. человек могут заработать Br1 тыс. и более», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг

«Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные, — заявил Александр Лукашенко. — Отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга — непозволительная роскошь».

Как отметил глава государства, бюджет — это особый вопрос. «В конце прошлого года было много шума по поводу его сокращения на 10%. И что же получается (это вопрос Амарину), срезали расходы на 10%, резервный фонд не расходовали, ставки налогов повысили только с февраля, а в первом месяце получили профицит. Это вы его планируете так бестолково?» — сказал Александр Лукашенко.

Президент потребовал, чтобы в 2018 году работу по бюджетному процессу начали по-новому. «Не от достигнутого, а «с нуля». Каждый получатель средств должен убедительно доказать необходимость каждого бюджетного рубля, на который он претендует. Это касается как республиканского, так и местного бюджета», — заявил он.

Что касается государственного долга, то требование Президента простое и понятное — сокращение долга. «Это должно быть выполнено», — резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко требует исключить волокиту и бюрократизм в работе с инвесторами

По мнению Президента, снижение притока иностранных инвестиций с 2013 года стало тревожной тенденцией. Он потребовал разобраться в причинах, главной из которых считает неповоротливость правительства. «Только один инвестиционный декрет №10 вы корректируете больше года, и предложений у меня до сих пор нет. Работа идет крайне медленно. Казахстан, к примеру, в объемах привлечения капитала обгоняет нас минимум в пять раз», — обратил внимание он.

Глава государства подчеркнул, что процесс инвестирования должен быть постоянным, чтобы как минимум сохранять конкурентоспособность. «Вся страна в каких-то льготах. Вы хоть сами в них разбираетесь? Может, причина не в льготах, а в том, как вы работаете с инвестором на практике, когда он начинает свою деятельность?», — поинтересовался Александр Лукашенко.

Он убежден, что сегодня нужно в ручном режиме взаимодействовать с каждым потенциальным инвестором.

«Уровень диалога и скорость решения вопросов должны быть такими, которые нужны деловому человеку. Никакой волокиты и бюрократизма», — потребовал Президент.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что за 2017 год объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе сократился на $60 млн, или почти на 5%, и составил $1,2 млрд. Из них 44% — реинвестирование. Но и оно уменьшилось на $110 млн, или на 17%. «Это свидетельствует о том, что инвесторы выводят полученные доходы, не видят перспектив или просто нам не доверяют», — считает Александр Лукашенко.

«Налоговики, пожарные, санстанция, энергетики, контролеры и прочие — они и не слышали о том, что инвестиции — один из пяти приоритетов в пятилетке, — сказал Президент. — Итогом такой разобщенности стали накопленные за три пятилетия долги. Вы считаете, что на цели развития экономики выгоднее заимствовать? Кому мы даем в таком случае заработать?»

По его словам, есть рабочие группы, планы, какие-то совещания, а решений и инвесторов — нет. «Я думаю, Василий Станиславович, ваши компетенции в этой сфере должны проявиться, они очень востребованы», — обратился глава государства к первому вице-премьеру Василию Матюшевскому. Негативная тенденция говорит о системных недоработках в данной области, резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко потребовал выработать новые подходы по привлечению инвестиций

«Поручаю ужесточить подготовку бизнес-планов инвестиционных проектов: меньше стен — больше на оборудование, дающее прирост добавленной стоимости, с выходом на объемы продаж. Минэкономики должно разработать новые — простые, но жесткие — требования к инвестпроектам с бюджетным участием или гарантией государства», — потребовал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, все инвестиционные проекты, за которые берется правительство, работают из рук вон плохо. «Семь деревообрабатывающих предприятий, МАЗ, «БЕЛДЖИ», убыточность НПЗ при работе по мировым ценам, Светлогорский ЦКК, Добруш, Завод газетной бумаги… Можно еще продолжать. Стало правилом наобещать с три короба, а затем просить о продлении срока на год, а то и на годы. А за этим — государственные деньги», — обратил внимание белорусский лидер.

Глава государства также коснулся проблематики строительства атомной станции. «Предлагаете думать еще год, а потом за шесть месяцев до ее запуска начать что-то считать, планировать, куда деть энергию. Эта политика не поддается даже осмыслению», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил сформировать региональный портфель инвестпроектов и предложений

«Если план индустриализации регионов является путем решения этой проблемы, то его нужно разработать. Хотя о стратегии размещения производительных сил мы говорим постоянно, — отметил Президент. — Сформируйте региональный портфель инвестиционных проектов и предложений. Но только таких, которые обеспечат рост региональной экономики и повышение благосостояния населения. Пусть этот механизм станет прозрачной перспективой вложения инвестиций для бизнеса. Будет понимание условий и планов с привязкой к территории».

При этом Александр Лукашенко потребовал четко определиться, кто, как и где будет данный план реализовывать.

Президент также отметил, что в обязательном порядке надо учесть конструктивные предложения в прозвучавших сегодня докладах о задействовании дополнительных источников роста. «Если требуется принятие решений на уровне главы государства, то вносите со ссылкой на сегодняшнее мероприятие. Администрация Президента в течение пяти дней подаст мне их на рассмотрение. Времени на раскачку у нас нет. Жду от всех сконцентрированной и инициативной работы», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: необходимо осовременить налоговую систему и сделать ее дружественной для субъектов хозяйствования

«За текущий год правительство и парламент должны осовременить налоговую систему, убрав все лишнее, что наросло за годы практики», — потребовал глава государства.

Президент подчеркнул, что «налоговая система должна быть простой, понятной и стать, если можно так выразиться, дружественной к субъектам хозяйствования».

«Сейчас март, а практической работы нет, — констатировал Александр Лукашенко. — Почти два месяца группы какие-то создавали. Налоговый кодекс — персональное задание первому вице-премьеру».

Лукашенко поручил разработать действенные меры по снижению уязвимости от конъюнктуры рынка углеводородов

Александр Лукашенко обратил внимание, что речь идет не только об альтернативных источниках поставки. «Ну, найдете вы другую нефть — все равно потом плач и стенания: цена выросла, цена упала, поэтому нет роста, — отметил глава государства. — В Казахстане, который зависел от нефти сильнее, чем мы, где энергетика всегда была основой экономики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП уже на 10-15% выше, чем у нас. Я не говорю о Германии, где малый и средний бизнес формирует 90% ВВП».

Президент считает, что в прошлом году сделано немало, но нужна более тонкая работа по настройке экономики. «В ней еще много барьеров или даже просто неточных формулировок, которые искажают практику, создают неравные условия. В результате некоторые субъекты хозяйствования, особенно государственные, не хотят шевелиться и уснули», — констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что при этом страдают люди. К примеру, в Хотимском районе кроме Белкоопсоюза и пары частников нормальной торговли нет. «Цены на некоторые товары так взвинтили, что у людей забирают последние копейки», — добавил Президент.

Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что время, когда приступало к работе нынешнее правительство, было тяжелым, но ему удалось добиться определенных результатов. «Говорить о том, что это правительство никудышное и надо его заменить, было бы неправильным», — сказал глава государства.

Президент предупредил, что ожидает увидеть динамику через полгода. В числе нерешенных проблем Александр Лукашенко назвал ввод в эксплуатацию новых предприятий, на строительство которых привлекались кредиты.

«Они должны окупаться, кредиты возвращать, а мы до сих пор не можем ввести их в строй», — констатировал глава государства. Он поручил правительству заняться этими вопросами. Системной работы в этом направлении Президент ждет и от своей Администрации, а также помощника, которому поручено инспектировать и контролировать эти процессы.

Беларусь должна упорно отстаивать свои интересы в ЕАЭС — Лукашенко

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» — раскритиковал деятельность ЕАЭС Александр Лукашенко.

Президент также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете ЕЭК. «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно «долбить» их, пока они не будут решены», — подчеркнул глава государства.

Касаясь в целом наращивания экспорта, Александр Лукашенко заметил, что до сих пор не решена проблема товарной и географической диверсификации. Сегодня это вопрос безопасности.

«Чего вы ждете? В 2017 году в пять стран был поставлен 71% от общего объема экспорта, хотя годом ранее — 69%. Правительство говорит — снизили долю России. Но это же математика. Конечно, доля упадет, если подорожали нефтепродукты, продаваемые в Европу», — сказал Президент.

Правительству поставлена задача определиться в кратчайшие сроки, чем будет поддерживаться экспорт. «Если слабым рублем и низкими зарплатами — я категорически против. Хотите, чтобы Беларусь скатилась до уровня стран третьего мира? На финансовую сторону не пеняйте. Национальный банк мне доложил, что банки прокредитовали машиностроение в полтора раза больше, чем те приросли по экспорту», — констатировал Александр Лукашенко.

Хотя экспортная деятельность и определена одним из приоритетов развития страны, новых подходов и рекомендаций пока не выработано, обратил внимание глава государства. «Вы считаете, что нас кто-то ждет? — спросил он. — Если нужны новые инструменты — вносите предложения. Я не отказал ни одной экспортной инициативе».

Возвращаясь к теме диверсификации экспорта, Президент напомнил, что никогда не ставил задачу уходить с российского рынка. «Но держаться только за этот рынок, когда нас вытесняют конкуренты, притом неконкурентными способами, не стоит. Особенно если это используется в политических целях. Никакая прибыль не стоит независимости», — убежден Александр Лукашенко.

«Если можно торговать так же или пусть чуть менее эффективно, но на других рынках, то потратьте усилия на борьбу с экономическими конкурентами, а не на какую-то борьбу с «данквертами», — поставил задачу белорусский лидер.

Лукашенко правительству: для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития

Глава государства подчеркнул, что текущий год — это центральный год пятилетки. «Люди должны почувствовать реальное улучшение ситуации в экономике, увидеть, что могут зарабатывать больше и на этой основе обеспечить себе достойное качество жизни», — заявил он.

При этом Президент отметил, что и Россия, и Казахстан серьезнейшим образом взялись за национальные планы по развитию внутренней конкуренции. «Они знают, как это оздоравливает экономику. Поэтому нашим правительству, Национальному банку нужно подготовить, если это необходимо, пакет решений, как в 2018 году будут совершенствоваться условия хозяйствования. И правовые акты должны начать работать уже в этом году», — потребовал Александр Лукашенко.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость выполнения решений пятого Всебелорусского народного собрания.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что мир за год делает такие шаги, на которые раньше уходили десятилетия. Поэтому сегодня не принять решение хуже, чем принять и ошибиться.

Глава государства особое внимание уделил теме молодежи. Каждый третий безработный — в возрасте до 30 лет. На 40% увеличился отток населения для работы за границей. Даже по официальным данным численность внешних трудовых мигрантов достигла самого высокого значения за последние 5 лет.

«За истекшие 17 лет, когда мы более-менее твердо стали на ноги и начали развиваться, зарплаты выросли в 5 раз, а производительность труда — примерно в 2,5 раза. Значит, в экономике, в обществе появляется много диспропорций, которые нужно устранять», — отметил Президент.