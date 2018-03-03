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Ночью в Малоритском районе Audi насмерть сбила женщину

03.03.2018 10:16 — Разное | Tut.by  
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В Малоритском районе женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельный наезд произошел 3 марта, около 01.30, вблизи поворота на деревню Замшаны. По информации ГАИ, 44-летний водитель Audi 100 ехал по трассе Р17 Брест — граница Украины (Олтуш). На 45-м километре дороги он совершил наезд на шедшую по правому краю проезжей части в попутном направлении 33-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.

 
Теги: Брест
 
 
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Смертельный наезд произошел 3 марта, около 01.30, вблизи поворота на деревню Замшаны.

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