Ночью в Малоритском районе Audi насмерть сбила женщину

В Малоритском районе женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельный наезд произошел 3 марта, около 01.30, вблизи поворота на деревню Замшаны. По информации ГАИ, 44-летний водитель Audi 100 ехал по трассе Р17 Брест — граница Украины (Олтуш). На 45-м километре дороги он совершил наезд на шедшую по правому краю проезжей части в попутном направлении 33-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.