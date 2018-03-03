На трассе М1 Audi въехала в стоящий на обочине микроавтобус: пострадала годовалая девочка

Маленький ребенок пострадал при ДТП на трассе М1 в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 2 марта, около 10.00. Водитель Audi 80 ехал в сторону Бреста, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и погодные условия. «Он выехал на обочину и столкнулся со стоящим микроавтобусом Mercedes. В результате аварии девочка 2017 года рождения — пассажирка Audi — получила травмы и была госпитализирована в РНПЦ неврологии и нейрохирургии», — проинформировали в ГАИ.

Известно, что девочка находилась на заднем сиденье в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности, что уберегло ребенка от серьезных травм.