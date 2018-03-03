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На трассе М1 Audi въехала в стоящий на обочине микроавтобус: пострадала годовалая девочка

03.03.2018 11:28 — Разное | Tut.by  
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Маленький ребенок пострадал при ДТП на трассе М1 в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 2 марта, около 10.00. Водитель Audi 80 ехал в сторону Бреста, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и погодные условия. «Он выехал на обочину и столкнулся со стоящим микроавтобусом Mercedes. В результате аварии девочка 2017 года рождения — пассажирка Audi — получила травмы и была госпитализирована в РНПЦ неврологии и нейрохирургии», — проинформировали в ГАИ.

Известно, что девочка находилась на заднем сиденье в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности, что уберегло ребенка от серьезных травм.

 
Теги: Брест
 
 
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Известно, что девочка находилась на заднем сиденье в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности, что уберегло ребенка от серьезных травм.

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