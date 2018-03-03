Под Дзержинском в результате двойного наезда погибла женщина. Один из водителей с места происшествия скрылся. Об этом сообщили в УГАИ МВД.

Смертельная авария произошла 2 марта, около 19.30, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. «Неустановленный автомобиль ехал в направлении столицы в крайней правой полосе и совершил наезд на 43-летнюю жительницу деревни Дягильно. После этого женщина попала под колеса микроавтобуса Ford, которым управлял 37-летний минчанин», — рассказали в ГАИ.

В результате наездов женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Водитель первого автомобиля с места аварии скрылся. Его сейчас разыскивают инспекторы, на территории Минской области введен план «Перехват».