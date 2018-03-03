Минск завалило снегом. На Логойском тракте десятки машин в кювете, пробки уже 7 баллов

Сильный снегопад, который обрушился на Беларусь, серьезно осложнил обстановку на столичных дорогах. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», пробки уже достигли 7 баллов из 10 возможных.





Движение транспорта серьезно затруднено в центре города: на проспекте Независимости от улицы Володарского до площади Победы, улицах Немига, Ленина, Янки Купалы, Городской Вал. Движение практически остановилось и на некоторых участках МКАД: внешнее кольцо от улицы улицы Казинца до Игуменского тракта, а также в районе Каменной Горки; внутреннее кольцо МКАД в районе развязки с проспектом Дзержинского — здесь произошли дорожно-транспортные происшествия.

В Сети также сообщается о серьезных авариях на Логойском тракте: автомобили сталкиваются, вылетают в кювет, опрокидываются.

Асцярожна! Лагойскі тракт ў бок Бараўлянаў адразу за горадам пачынаецца пекла — дзясяткі машын вынесены на ўзбочыну і перакулены. У адваротным накірунку нешта падобнае. На скрыне — Камаз упячатаўся ў легкавую. pic.twitter.com/48JJXq5veH — Andrey Kim (@captain_kim) 3 марта 2018 г.

Напомним, в Беларуси на рабочую субботу, 3 марта, был объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады сохранятся вечером и ночью 4 марта.