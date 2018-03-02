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Баста сыграет самый большой свой концерт в Беларуси - в "Минск-Арене"

03.03.2018 16:38 — Разное | Tut.by  
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27 октября Василий Вакуленко, или, как его знает большинство, — Баста — выступит в Минске. После успешных концертов в Prime Hall и «Дворце Спорта» рэпер планирует собрать «Минск-Арену».


Напомним, что именно Баста в России первым из рэп-артистов собрал самую юольшую площадку — «Олимпийский». Следом с успехом это сделали Оксимирон и с меньшим — Тимати. В Минске самую крупную площадку Беларуси удавалась собрать лишь одному рэп-артисту — Максу Коржу, зато дважды.

Билеты на концерт Басты будут стоить от 65 до 110 рблей. В понедельник квитки появятся в продаже на AFISHA.TUT.BY.

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Теги: Минск
 
 
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