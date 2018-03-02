|
Баста сыграет самый большой свой концерт в Беларуси - в "Минск-Арене"
27 октября Василий Вакуленко, или, как его знает большинство, — Баста —
Напомним, что именно Баста в России первым из рэп-артистов собрал самую юольшую площадку — «Олимпийский». Следом с успехом это сделали Оксимирон и с меньшим — Тимати. В Минске самую крупную площадку Беларуси удавалась собрать лишь одному рэп-артисту — Максу Коржу, зато дважды.
Билеты на концерт Басты будут стоить от 65 до 110 рблей. В понедельник квитки появятся в продаже на AFISHA.TUT.BY.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 октября БАСТА выступит в Минск-Арена.
|
Архив (Разное)
Комментарии