27 октября Василий Вакуленко, или, как его знает большинство, — Баста — выступит в Минске . После успешных концертов в Prime Hall и «Дворце Спорта» рэпер планирует собрать «Минск-Арену».





Напомним, что именно Баста в России первым из рэп-артистов собрал самую юольшую площадку — «Олимпийский». Следом с успехом это сделали Оксимирон и с меньшим — Тимати. В Минске самую крупную площадку Беларуси удавалась собрать лишь одному рэп-артисту — Максу Коржу, зато дважды.

Билеты на концерт Басты будут стоить от 65 до 110 рблей. В понедельник квитки появятся в продаже на AFISHA.TUT.BY.