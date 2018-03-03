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Беларусбанк - про ажиотаж в ипотечном офисе: "Было неожиданно видеть так много клиентов"

03.03.2018 17:38 — Разное | Tut.by  
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Ипотечный офис Беларусбанка, который открыли в Минске в феврале этого года, вызвал ажиотаж среди клиентов банка. Чтобы попасть к специалисту, некоторые занимали очередь еще до открытия офиса. В Беларусбанке рассказали, чем вызван такой ажиотаж и что делать тем, кто хочет получить кредит на недвижимость, но не готов стоять в очереди к специалистам.


— Было несколько неожиданным в самом начале встретить так много клиентов. В городе Минске представлено почти три десятка коммерческих банков, большинство из которых выдает кредиты населению на недвижимость, а сложилось впечатление, что почти все кто смог пришли именно к нам, — говорит начальник ипотечного офиса Беларусбанка Сергей Дубоносов.

В банке отмечают, что сейчас ипотечный офис работает в штатном режиме.

Специалисты приводят статистику: меньше чем за три недели работы в ипотечном офисе заключили почти 200 кредитных договоров, больше 400 клиентов подали заявки на кредит, а консультации получили около 500 человек.


В банке уточняют, что клиенты могут получить консультацию о действующих условиях кредитования, в том числе на недвижимость, в любом отделении банка, а также позвонить по короткому номеру 147 в контакт-центр.

— Зная благодаря постоянному взаимодействию с посетителями о повышенном спросе на кредиты Беларусбанка, штат сотрудников ипотечного офиса, работающих с клиентами, будет расширен в самое короткое время, — уточнили в банке и добавили: — Критики можно легко избежать, если ничего не говорить, ничего не делать и быть ничем.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларусбанке рассказали, чем вызван ажиотаж вокруг ипотечного офиса.

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