Главный тренер хоккейного «Динамо» Горди Дуайер в связи с невыходом команды в плей-офф назвал сезон переходным и надеется продолжить работу в Минске. Об этом канадский специалист рассказал на специальной пресс-конференции 3 марта, посвященной подведению итогов регулярного чемпионата для «зубров» в Континентальной хоккейной лиге.



Горди Дуайер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минское «Динамо» с 73 очками после 56 матчей финишировало на 10-м месте в таблице Западной конференции и на 20-м — во всей лиге. Такое выступление оставило динамовцев вне плей-офф в шестой раз за десять лет.

Горди Дуайер не скрывает, что им были допущены ошибки. В статистике команды по сезону он находит как отрицательные, так и положительные моменты. Ниже приведены самые интересные цитаты Дуайера.

— Ты всегда рефлексируешь и задумываешься о том, что зависело от тебя, — сказал наставник. — Мы разочарованы и извиняемся перед фанатами за упущенную возможность сыграть в плей-офф. После начала тренировочного сбора в начале сезона мы обсудили с членами команды наши сильные и слабые стороны и поняли, что атака будет не самой сильной стороной в этом году. Мы это знали и много работали. Не было ни одного матча, чтобы мы не создавали много моментов у ворот соперника. Но низкая результативность так и осталась нашей слабой стороной.

Отметим, что по количеству голов (112) «зубры» оказались пятыми с конца общей таблицы КХЛ. Тем временем лишь семь команд лиги пропустили в сезоне меньше шайб, чем минское «Динамо» (129 раз). Все они попали в плей-офф.

— В защите все было хорошо, — считает Дуайер. — Насколько я знаю, мы в топе. Хотя я не небольшой любитель статистики, но вот несколько фактов. В 9 матчах мы проиграли всего в одну шайбу, в еще 25 — в две шайбы. В части этих поединков мы получали гол в пустые ворота. Дома мы куда лучше играли в атаке, нежели на выезде — большая проблема. На нашем счету всего 39 шайб в 28 гостевых матчах, что является, насколько мне известно, худшим показателем лиги. Тем не менее, в основном все встречи были равными. Не хватало одной-двух шайб для достижения очкового результата.

В целом, думаю, год был для нас переходным. Мы дали шанс многим молодым игрокам показать себя на уровне КХЛ. Просматривали тех, на кого рассчитываем в перспективе. Это и Максим Парфеевец, и Алексанр Когалев. Подписание Егора Шаранговича также не будем забывать. Были уверены, что ребята не испугаются и покажут высокий уровень.

Лично для меня тренировать белорусов и россиян, которых ранее не знал, стало огромным опытом. Пришлось распознать каждого из них, и только потом что-либо предлагать. Вместе с тренерским штабом нам удалось создать команду. Все боролись друг за друга. Внутри коллектива были прекрасные отношения.

Работать в Минске очень понравилось. Это хоккейный город. Я помню свою первый день в «Динамо». Встретиться со мной пришло так много представителей медиа. Было приятно видеть, как много вопросов у людей ко мне. Для меня было честью работать на протяжении сезона с командой. Хотелось бы и дальше быть частью минского «Динамо». Со своей стороны чувствую, что остались незавершенные дела. Посмотрим, в ближайшие несколько недель должны получить ответы на имеющиеся вопросы.

Очевидно, что предстоит усилить атаку и добиться глубины состава. Атака — не только моменты, подставления и голы, но и выходы из обороны. То есть передачи от защитников нападающим. Еще будем обсуждать с менеджементом, сколько будет легионеров и белорусских хоккеистов. Хотим создать условия, когда белорусы, играющие где-то еще в КХЛ, захотят вернуться и представлять «Динамо» вновь.

Во время пресс-конференции перед Горди Дуайером находилась открытая записная книжка.

— Никакого фокуса, — признался тренер. — Отмечаю здесь все, что требует внимания, в любой ситуации. Будь то пресс-конференция или тренировка. Еще тут записано, что сегодня мне нужно купить в магазине яблоки, молоко и хлеб.