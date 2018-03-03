Генеральный директор хоккейного «Динамо» Анатолий Курилец выписал комплименты легионерам команды, хотя готов оставить лишь половину из них, и в то же время принес болельщикам извинения за пролет мимо плей-офф. На специальной пресс-конференции 3 марта, посвященной завершению сезона для команды, он рассказал об отсутствии у клуба долгов и возвращении к натурализации российских игроков.



Шарль Лингле — канадец с белорусским паспортом. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сезон оцениваю, конечно, удовлетворительно, — сказал Курилец. — Хочу извиниться перед нашими болельщиками, потому перед нами стояла задача выхода в плей-офф. Мы ее не выполнили. Главный тренер Горди Дуайер говорит, что мы наигрывали молодых хоккеистов, но это не оправдание. Надо было немного сосредоточиться и все-таки выйти в плей-офф. Для этого было достаточно выиграть четыре матча. Нам бы еще одного нападающего (позже Анатолий Адамович отметил, что имел в виду Сергея Костицына. — Прим.ред.), которого мы планировали, но немножко не получилось его заполучить. Где-то бы он нас усилил. Российский защитник Денис Осипов, который присоединился к нам во время регулярного чемпионата, оказал огромную помощь. Оценка «удовлетворительно», ну, а дальше посмотрим.

Курилец не скрывает, что неудачу клуб потерпел в связи с поздним выбором специалиста в качестве главного тренера и с поздним началом комплектования команды.

— Надо было начинать формировать команду в марте прошлого года, — добавил он.

Велика вероятность, что Горди Дуйаер продолжит тренировать «Динамо» в следующем сезоне.

— Это обсуждалось с председателем наблюдательного совета клуба Игорем Шуневичем, — заметил Анатолий Адамович. — Мы предлагаем Горди продолжить работу. Причины? Тренер приобрел большой опыт, работая с белорусами. Он знает, что на следующий год будет еще больше молодых белорусов.

Теперь о человеческих качествах. Мне пришлось с тремя наставниками иметь дело. Благодарен судьбе, что среди них был и Любомир Покович.

Дуайер, Стась, Кольцов, Кудин и Лянго, в отличие от предыдущего тренерского штаба [под началом Крэйга Вудкрофта] посещают школу, матчи младших команд. Это очень важно. Даже после выхода в отпуск Горди остается еще на неделю, посещает молодечненскую школу, дает мастер-класс. Так же будет с березовской школой, с которой мы контачим. Прежний штаб указывал на то, что такие вещи в контракте не прописаны.

Интересовало журналистов и то, продлят ли контракты с иностранцами. Напомним, что лучшим бомбардиром «Динамо» в сезоне 2017/2018 впервые стал защитник . Это канадец Марк-Андре Граньяни — 35 (6+29) очков в 55 матчах. Следом расположились нападающие Куинтон Хауден, Джастин Фонтэйн, Джек Скилли и натурализованный канадец Шарль Лингле.

— Очень довольны нашим вратарем Юнасом Энротом. Далее по шкале от наибольшего удовлетворения к меньшему я бы расположил Граньяни, Хаудена, Скилли, Фонтэйна. Кажется, 45 процентов от всех шайб забросили эти ребята. Могло быть и лучше, но они сработали на оценку «хорошо». Кто из них останется? Менее пяти легионеров у нас не будет. Среди той пятерки, которую я перечислил, двое точно останутся. Третий — пятьдесят на пятьдесят.

В клубе не скрывают, что на будущий сезон действующее соглашение имеется лишь с одним хоккеистом. Это Евгений Ковыршин. Ранее, напомним, «Динамо» инициировало расставание с Дмитрием Коробовым.

— Некоторые моменты нас не устраивали. Ожидали от Коробова, как от защитника, большего.

Курилец анонсировал, что примерно с 15 марта начнется подписная кампания. Но прежде контракт намерены заключить с Дуайером.

— Ведется работа по четырем молодым российским хоккеистам, которые не заиграны за сборную России, — признался Анатолий Адамович. — Понимаете, для каких целей. Чтобы можно было потом с ними как-то… К натурализации отношусь положительно. Вы же следите, что происходит у нас в федерации хоккея . Она дала нам такую же установку, как и другим белорусским клубам. Пока мы работаем по четырем россиянам, но, может, их будет больше. Они не будут считаться легионерами. На последней встрече с Семеном Шапиро (председатель Федерации хоккея Беларуси. — Прим.ред.) узнал, что он решает вопрос с КХЛ о том, чтобы белорусы не считались легионерами в российских клубах. Нам обещали, что после Олимпиады в Пхенчхане нам пойдут навстречу.

Упомянув про Пхенчхан-2018, Курилец вспомнил о высказываниях бывшего главкома «зубров» Крэйга Вудкрофта о причинах расставания с «Динамо».

— Он заявил, что не ожидал, что его уволят. Я офицер. Говорю честно, что с декабря 2016 года, когда команда была на Кубке Шпенглера, он вел переговоры с другим клубом. Его тайна раскрылась в мае 2017-го. Узнали, что он ведет двойную игру. Пришлось немножко по-другому с ним работать. Естественно, он выставил очень большие условия по зарплате. Хотел увеличить ее почти вдвое для членов тренерского штаба и себя. Кроме того, просил 9 легионеров. На эти условия мы не согласились. И то, что он сейчас рассказывает, какой он хороший… Поверьте, это не так. Ни Дуайер, ни Покович ни разу ко мне не подходили с просьбой компенсировать расходы на покупку подсвечника для свечи в тренерскую. Стоимость — 2 рубля. А Крэйг Вудкрофт, чтоб вы знали, приходил.

Анатолий Курилец отметил погашение задолженностей, которые накопились в сезон при Вудкрофте.

— Мы идем «под ноль» по всем вопросам. Не было нигде срывов по оплате перелетов, проживания в гостиницах и питания. По заработной плате не было ни разу задержек, в отличие от других клубов. Это заслуга, прежде всего, председателя наблюдательного совета Игоря Анатольевича [Шуневича] и генерального директора.

По словам Курильца, недавно «Динамо» подписало новый спонсорский контракт с «Беларуськалием». А что касается желания сохранить Юнаса Энрота, то «из-за такого вратаря можно и увеличить» бюджет.

— Если бы не Юнас, команда выступила бы намного хуже, — полагает гендиректор. — Денег хватит на подписание качественных исполнителей, нашу молодежь. Сейчас у нас стоит вопрос по судьбе «Динамо-Молодечно». Или они будут и дальше нашим фарм-клубом, или… Федерация хоккея Беларуси предлагает, чтобы все клубы первого дивизиона экстралиги в следующем сезоне стали нашими фарм-клубами. Речь идет о двух наших игроках в каждом из восьми клубов. К сожалению, по регламенту КХЛ так нельзя. Мы можем подписать соглашения только с двумя клубами, в которых могут быть наши хоккеисты на двусторонних контрактах. Но точно скажу, что мы продолжим практиковать пробные контракты. Если есть интересный игрок в «Шахтере», в течение трех-четырех матчей можем его посмотреть у себя.

Курилец критично настроен к некоторым нововведениям во внутреннем первенстве Беларуси. В качестве упрека он адресовал одному из авторов проекта Павлу Бурбе, бывшему и.о. гендиректора «Динамо», расторжение контракта с Ником Бэйленом.

— До сих пор не понимаю, почему это было сделано. Бурба был инициатором увольнения товарища Бэйлена, нашего лучшего защитника. А сейчас Бурба работает в федерации. Я этого не понимаю.