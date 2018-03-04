Рано утром 5 марта по минскому времени Голливуд вручит свою главную награду. Юбилейная, 90-я, церемония вручения премии «Оскар» по традиции пройдет на сцене Dolby Theatre. AFISHA.TUT.BY рассказывает, чем интересна премия именно в этом году, и напоминает, кто поборется за главную награду.



Фото: Reuters

Те, кто пристально следит за оскаровской гонкой, могли заметить, что в этом году награда вручается позже, чем обычно. По традиции золотые статуэтки раздают в конце февраля, но в этом году церемонию вручения передвинули на первые выходные марта. Причиной переноса стали зимние Олимпийские игры, которые проходили в корейском Пхенчхане как раз в конце февраля 2018 года. Зато у кандидатов и ведущего будет на неделю больше времени, чтобы подготовиться. К слову, в этом году церемонию во второй раз проведет Джимми Киммел. Его остроумные шутки запомнились зрителям и гостям в прошлом году.

Впрочем, прошлогодний «Оскар» запомнился общественности тем, что по ошибке был награжден другой фильм. Напомним, что в прошлом году «Лучшим фильмом» сперва назвали «Ла-Ла-Ленд», а после заминки стало понятно, что произошла ошибка, и на сцену пригласили победителей — команду картины «Лунный свет». Интересно, что в этом году победителя в номинации «Лучший фильм» снова объявят актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти — участники прошлогоднего скандала, из чьих уст и прозвучало ошибочное название фильма-победителя.



Продюсер «Ла-Ла Ленда» показывает правильный конверт и имя победителя.

Кто в гонке. Рекорды и номинанты «Оскара-2018»

В этом году на «Оскаре» отчетливо преобладают следующие темы: противостояние сильных и слабых, истории о сопротивлении власти («Темные времена», «Дюнкерк», «Секретное досье», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Призрачная нить», «Прочь»), тема самоидентичности и взросления («Зови меня своим именем», «Леди Берд»), сила женщин (снова же «Секретное досье», «Три билборда», «Форма воды»).

Лидером по количеству номинаций предсказуемо стала картина Гильермо дель Торо «Форма воды». Фильм претендует на победу в 13 категориях. На втором месте с восемью номинациями картина «Дюнкерк» Кристофера Нолана.



Кадр из фильма «Форма воды»

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21-ю номинацию в своей жизни получила Мэрил Стрип. В этом году актриса номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Секретное досье». Всего же в активе звезды три победные статуэтки.

Новый рекорд установил и Джон Уильямс. Автор саундтрека к фильму «Звездные войны: Последние джедаи» заработал 51-ю номинацию в жизни, стал абсолютным рекордсменом среди ныне живущих (больше номинаций было только у Уолта Диснея — 59). В активе 85-летнего композитора уже есть пять «Оскаров» за картины «Челюсти», «Список Шиндлера», «Инопланетянин», «Скрипач на крыше» и «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда».

Если продолжать вспоминать рекорды, то нельзя не сказать о 88-летнем Кристофере Пламмере, который стал самым возрастным среди участников гонки. Любопытно, что в картине «Все деньги мира» он появился почти случайно: изначально роль миллионера Жана Пола Гетти в фильме сыграл Кевин Спейси. Но после скандала с актером его вырезали из ленты, а эпизоды с его персонажем пересняли с участием Пламмера.



Кристофер Пламмер в фильме «Все деньги мира»

Ходят слухи, что секс-скандалы помешали в этом году номинироваться и Джеймсу Франко. После победы на «Золотом глобусе» Франко просто обязан был получить номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Горе-творец». Но актер остался без номинации.

К слову, тема харассмента, наверняка, станет одной из главных тем как шуток Киммела, так и речей победителей. Не исключено, что ее призрак отразится и на решениях академиков, но не будем строить теорий.

Убедиться и увидеть все своими глазами можно уже совсем скоро. Который год подряд белорусские телеканалы не будут показывать прямую трансляцию «Оскара». Однако в этом году законно увидеть главную голливудскую церемонию можно онлайн: права на показ у компании Disney приобрел принадлежащий Яндексу «КиноПоиск» . Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно тут.

За текстовой трансляцией и новостями «Оскара» следите на AFISHA.TUT.BY.

Чем угощают звезд: меню банкета-афтерпати

Сразу после церемонии вручения наград гости отправляются в бальный зал Ray Dolby, где их ждут более 60 блюд от звездного шеф-повара Вольфганга Пака. Для начала гостей ждут парфе из икры, клешни королевского краба, лобстеров и крудо из гребешков.



Десерт из личи с муссом. Фото: Antonio Diaz

Кампанелле с трюфелем, горошком и жареными помидорами. Фото: Antonio Diaz

Тартар на черном рисе и мусс с редисом. Фото: Antonio Diaz

«Оскаровские» тарталетки с малиной и цветочными лепестками. Фото: Antonio Diaz

«Оскаровские» десерты. Фото: Antonio Diaz

Для церемонии будут приготовлены 7000 шоколадок в виде статуэтки «Оскар». Фото: Antonio Diaz

Любителям мяса предлагается тартар из говядины Miyazaki Wagyu на подушке из воздушного черного риса, крошечные такос с пряными баклажанами и маринованными в лайме соленьями. Также в меню — каватаппи с сыром и зимними трюфелями, шпинатные кампанелле с зеленым горошком, луком чиполлини и жареными помидорами.

На десерт гостей ждут тарты с личи, розой и малиной, десерт Mocha Beehive, состоящий из ракушки из темного шоколада Rocher, жидкого медового ганаша и мусса мокко маскарпоне, плюс пирожное макарон.

Кроме того, специально для банкета изготовлено семь тысяч шоколадных мини-оскаров. Интересно, что все продукты, которые останутся после банкета, будут отправлены центрам по питанию нуждающихся в Лос-Анджелесе.

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