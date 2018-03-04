Что нового в банках: мобильный банк с Siri и доплата за вклады

В Беларуси появился новый сервис для тех, кто платит за покупки с помощью смартфона, в мобильном банке «прописалась» Siri, а вкладчикам доплачивают за депозиты — все самые важные банковские новости за последние две недели в обзоре FINANCE.TUT.BY.

Кроме процентов по 10 рублей с каждой 1000



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Такой подарок преподнес клиентам Белагаромбанк. Акцию приурочили к 23 февраля и 8 марта, разумеется, касается она новых вкладчиков. Всем, кто до 16 марта откроет депозит «Стандарт» в рублях на 370 дней за каждую 1000 рублей дадут подарочный сертификат на 10 рублей. Ставка по вкладу — 10,2% годовых.

Платить смартфоном стало еще удобнее



фото с сайта: pixabay.com

Беларусбанк предлагает попробовать отечественный аналог знаменитого сервиса — Samsung Pay — BELARUSBANK Pay. Новинка доступна для держателей карточек Mastercard или Maestro. Приложение доступно в Play Market, сервис можно подключить бесплатно в инфокиосках.

Порадовал любителей технологий и БПС-Сбербанк: он первым в Беларуси внедрил Siri в свое мобильное приложение. Теперь владельцы iPhone и iPad могут узнать, сколько денег осталось на карте, просто попросив Siri показать баланс. В банке уверяют, что голосовой помощник учится в процессе использования, адаптируясь к особенностям поведения владельца гаджета. Сервис Siri появился в обновленном приложении «Сбербанк Онлайн». Голосовой ассистент работает в устройствах iOS (версии не ниже 11.1).

Отметился в сфере технологий и Белинвестбанк: его клиентам тоже есть возможность оплаты без карточки — с помощью QR-кода.

Обновил свое мобильное приложение Белгазпромбанк: теперь в нем доступна история PUSH-уведомлений по платежным карточкам и/или вкладам.

У вас еще нет кредита? Тогда банки идут к вам



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Банки продолжают наращивать свои кредитные портфели. За последние недели возможностей для желающих одолжить деньги стало еще больше. Например, Технобанк увеличил до 6000 рублей максимальную сумму по продукту «Рассрочка». Идея Банк вернул кредит «Большой» (сумма от 10 до 30 тысяч рублей). Белорусский народный банк запустил кредитную программу для покупателей новых авто всей линейки Ford и Mazda.

Новости одной строкой

Клиенты БСБ Банка теперь могут пополнять свои карточки через ЕРИП.

теперь свои карточки через ЕРИП. Банк Москва Минск сообщил о возможности отправлять безадресные денежные переводы в Италию.

о возможности отправлять безадресные денежные переводы в Италию. Владельцы премиальный карточек системы Visa могут сэкономить на предстоящем отдыхе: платежная система в рамках партнерской программы предлагает бронировать отели со скидкой до 12% (в перечне 985 тысяч отелей).

на предстоящем отдыхе: платежная система в рамках партнерской программы предлагает бронировать отели со скидкой до 12% (в перечне 985 тысяч отелей). Ну и новость не только о деньгах. С 1 марта в Национальном художественном музее при поддержке Цептер Банка открылась выставка Relax (в программе — живопись, скульптура и графика).

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