Зимний дрифт на Tesla. В Минске прошли самые бесшумные гонки - ледовый Tesla-тренинг

Лишь зудение зимних шин по льду разрывало тишину полигона в Липках. Ни рева моторов, ни отстрелов выхлопа. Тишина. Так прошел первый в Беларуси ледовый Tesla-тренинг. Оператор марки tesla-cars.by организовал для журналистов, блогеров и владельцев Tesla возможность испытать автомобили в условиях суровой белорусской зимы. Способен ли электрокар подарить драйверское удовольствие на льду и снегу?





Откуда взяться драйву в электрокаре?

С точки зрения чистых технических характеристик драйва у Tesla хоть отбавляй. Задний или полный привод, мощнейшие двигатели, моментальная и нескончаемая тяга на любых оборотах, феноменальная динамика. Кроме того — низкий центр тяжести благодаря расположению батарей в полу. Достаточно ли этого, чтобы «зажечь» на снежно-ледяной площадке полигона?





Погода выдалась абсолютно нелетная. Снег валил, не переставая ни на минуту, укрывая площадку полигона, а под ним — раскатанный голый лед. Сюда бы машину на спортивных шипованных шинах. Но это лишь мечты… На тренировочный день сумели выбраться двое владельцев Tesla Model S (одна с полным приводом, вторая — с задним), да организатор гонки Артур Туманов предоставил журналистам и блогерам полноприводный кроссовер Model X.





Владельцы Tesla вместе с инструкторами Центра контраварийной подготовки работали по своей программе — отрабатывали движение по периметру «квадрата» и рисовали «восьмерку» между конусами. Даже со стороны было заметно, что это упражнение дается с трудом, особенно на заднеприводной машине. С отключенной системой стабилизации бешенный крутящий момент электромотора срывал заднюю ось в занос от неосторожного моргания глазами, тем более под колесами скрывался чистый лед.

Отсутствие привычного рева двигателя, с одной стороны, ломает въевшиеся в мозг алгоритмы управления тягой. С другой, моментальные реакции на сброс или добавление газа позволяют точно дозировать момент на колесах, тогда как традиционным силовым агрегатам свойственная некоторая инертность в наборе или сбросе оборотов.





На полноприводных Tesla система стабилизации не отключается, так что водителю нужно было управлять машиной на грани срабатывания электроники. Не совсем понятно, за что так обделили владельцев полноприводных модификаций, но факт остается фактом — красиво подрифтить на зимней дороге не удастся. Но отметим, что срабатывает электроника на скользком покрытии корректно, мягко и практически незаметно. Любые шалости гасятся едва ли не в зародыше.

Думай о массе электрического тела





Журналистам и блогерам отдали на растерзание полноприводную Tesla Model X, обутую во фрикционные шины. Первое пристрелочное упражнение — «переставка». Скорость небольшая, около 50 км/ч. Задача — объехать линию из конусов и вернуться в «свой» ряд. Конечно, неотключаемая система стабилизации спасала от ошибок. Первое, чего требует Tesla Model X, — это осознания немалой массы авто. Две с половиной тонны — это не шутки. И если разгоняется полноприводный электрокар резво, то останавливается неохотно, наглядно демонстрируя, что такое инерция.



Во время заездов на машине был включен режим Ludicrous — автомобиль ускоряется максимально эффективно. Model X в таком режиме выстреливает до 100 км/ч за 3,1 секунды. Но, конечно, не в тех условиях, что были на полигоне. Есть и режим Slippery для езды по скользким и заснеженным дорогам, когда электроника ограничивает тягу электромоторов.





После тренировочных заездов под присмотром опытных инструкторов организаторы устроили гонку на время. Отдельные участки площадки объединили в подобие импровизированный трассы с поворотами различной крутизны. Один круг пристрелочный и два зачетных. Борьба на трассе шла нешуточная, но обошлось без вылетов.

Как показал опыт, несмотря на выдающуюся динамику и низкий центр тяжести, Tesla Model X в режиме «гонка» требует концентрации. Все повороты нужно выполнять с поправкой на нескромную массу и сильную инерцию, особенно когда едешь по льду на фрикционных шинах.



Владельцы Tesla Model S соревновались (или оттачивали навыки) в отдельном зачете? но в итоге удовольствие получили все. Мы поняли одно. Зимний дрифт на Tesla — это возможно. И даже в удовольствие. Но тяжело привыкнуть к тому, что все проходит без милого слуху рева мотора. И отметим еще один факт. На полигон Tesla Model X приехала с батареей, заряженной на 80%, а уезжала с отстатком 40%. И это за три часа беспрерывных заездов далеко не в самом экономичном режиме.

Думаем, недалек тот час, когда в автоспорте появится кузовной чепионат для электромобилей. Tesla там точно будет в первых рядах желающих попасть на старт.