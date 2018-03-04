Для ИП и малых организаций, которые претендуют на господдержку, установили потолок по выручке

Для индивидуальных предпринимателей и малых организаций установили обновленные предельные значения выручки от реализации товаров за 2017 год. Этот норматив актуален для тех ИП и малых организаций, которые будут обращаться за господдержкой. Новые нормы прописаны в постановлении Совмина от 28 февраля 2018 № 164 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 2017 год для субъектов малого предпринимательства». Так, если выручка была больше установленного потолка, то рассчитывать на господдержку не приходится.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

индивидуальных предпринимателей — 356 тысяч рублей;

микроорганизаций — 2 миллиона 607 тысяч рублей;

малых организаций — 9 миллионов 836 тысяч рублей.

Если у ИП или организация была за 2017 год больше установленных пределов, то на господдержку они претендовать не смогут.

Предельные значения выручки от реализации товаров за прошедший год для субъектов малого предпринимательства в Беларуси пересматривают ежегодно.

На 1 февраля в Беларуси насчитывалось 244 050 индивидуальных предпринимателей. Это на 0,3% больше, чем на начало января. Число ИП незначительно за этот период сократилось только в Брестской и Гродненской областях. Больше всего индивидуальных предпринимателей по-прежнему насчитывается в Минске — почти 78,9 тысячи, а меньше всего — в Витебской области (21,6 тысячи).

Однако если сравнивать с данными на 1 февраля прошлого года, то число ИП сократилось на 0,3%. Их количество выросло только в Минске и Минской области (на 0,3% и 1,6%).

При этом за январь незначительно выросло число ИП, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов (+0,3% — до 91 839), промышленностью (+0,5% — до 12 753), информацией и связью (+1,1% — до 10 877). А вот в строительстве, например, количество ИП упало.