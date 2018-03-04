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Для ИП и малых организаций, которые претендуют на господдержку, установили потолок по выручке
Для индивидуальных предпринимателей и малых организаций установили обновленные предельные значения выручки от реализации товаров за 2017 год. Этот норматив актуален для тех ИП и малых организаций, которые будут обращаться за господдержкой. Новые нормы прописаны в
Если у ИП или организация была за 2017 год больше установленных пределов, то на господдержку они претендовать не смогут.
Предельные значения выручки от реализации товаров за прошедший год для субъектов малого предпринимательства в Беларуси пересматривают ежегодно.
На 1 февраля в Беларуси
Однако если сравнивать с данными на 1 февраля прошлого года, то число ИП сократилось на 0,3%. Их количество выросло только в Минске и Минской области (на 0,3% и 1,6%).
При этом за январь незначительно выросло число ИП, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов (+0,3% — до 91 839), промышленностью (+0,5% — до 12 753), информацией и связью (+1,1% — до 10 877). А вот в строительстве, например, количество ИП упало.
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Для ИП и малых организаций установили обновленные предельные значения выручки от реализации товаров за 2017 год.
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