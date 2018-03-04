Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», высказал мнение об итогах выступления хоккейного клуба «Динамо-Минск» в регулярном чемпионате КХЛ . Подробности сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр Лукашенко считает, что тренер Горди Дуайер старался, однако в клубе была та же проблема, что и в мужской биатлонной команде. «Хоккеисты, как и биатлонисты перед Олимпиадой, провалили межсезонье. Предъявлять претензии динамовцам можно, но только за то, что это была нестабильная команда. Хоккеисты „Динамо“ обыгрывали в сезоне сильные команды, чемпионов, но могли уступить аутсайдерам», — отметил президент.

Он подчеркнул, что в «Динамо-Минск» ранее ввели лимит на легионеров. «Не надо нам создавать три пятерки в команде иностранцев, пускай это будет один, но он научит белорусских игроков. Пусть отечественные хоккеисты стараются и выступают в „Динамо“. Введена жесткая система: из белорусских клубов лучшие попадают в „Динамо“. Необходимо время, чтобы эта система устоялась и заработала», — считает Лукашенко.

Глава государства поддержал главного тренера «зубров» Горди Дуайера. «Он преданный своему делу человек. Горди сам хочет у нас работать и может. Он НХЛовец, хороший человек и спортсмен. Сейчас будем договариваться об условиях сотрудничества. Команда не выполнила условие: не вышла в плей-офф. Однако сейчас не стоит делать резких движений, чтобы не сломать», — подчеркнул президент.