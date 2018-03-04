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Ликеро-водочный завод заплатил почти тысячу рублей за рекламу на памятнике архитектуры
Ликеро-водочный завод «Придвинье» не отчислял деньги в фонд президента по поддержке культуры и искусства за вред, причиненный зданию в центре Витебска,
У ликеро-водочного завода есть фирменный магазин, который находится в доме № 13 на улице Кирова. Это здание — памятник градостроительства середины XX века, и относится к комплексной историко-культурной ценности третьей категории «Архитектурный ансамбль улицы Кирова с вокзалом и Привокзальной площадью».
Работники магазина установили на фасаде здания рекламную вывеску «Придвинье», а на стене со двора — внешний кондиционер. Это изменило вид здания.
По указу главы государства «Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны» за предпринимательскую деятельность, которая непосредственно воздействует на историко-культурную ценность, юрлица должны ежегодно отчислять в фонд президента по поддержке культуры и искусства 5% от прибыли.
Проверка выявила, что завод «Придвинье» таких отчислений в 2016 году не делал. Прокуратура вынесла предписание об устранении нарушений законодательства об охране историко-культурного наследия.
Предприятие полностью рассчиталось, перечислив в фонд по поддержке культуры и искусства 967 рублей.
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Работники магазина установили на фасаде здания рекламную вывеску "Придвинье", а на стене со двора - внешний кондиционер. Это изменило вид здания.
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