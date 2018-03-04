Ликеро-водочный завод заплатил почти тысячу рублей за рекламу на памятнике архитектуры

Ликеро-водочный завод «Придвинье» не отчислял деньги в фонд президента по поддержке культуры и искусства за вред, причиненный зданию в центре Витебска, сообщает блог прокуратуры города. Предприятие разместило на нем свою рекламу, но не платило за это проценты. По требованию прокуратуры завод компенсировал неустойку.



Магазин «Придвинье» на улице Кирова в Витебске. Фото Яндекс. Панорамы

У ликеро-водочного завода есть фирменный магазин, который находится в доме № 13 на улице Кирова. Это здание — памятник градостроительства середины XX века, и относится к комплексной историко-культурной ценности третьей категории «Архитектурный ансамбль улицы Кирова с вокзалом и Привокзальной площадью».

Работники магазина установили на фасаде здания рекламную вывеску «Придвинье», а на стене со двора — внешний кондиционер. Это изменило вид здания.

По указу главы государства «Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны» за предпринимательскую деятельность, которая непосредственно воздействует на историко-культурную ценность, юрлица должны ежегодно отчислять в фонд президента по поддержке культуры и искусства 5% от прибыли.

Проверка выявила, что завод «Придвинье» таких отчислений в 2016 году не делал. Прокуратура вынесла предписание об устранении нарушений законодательства об охране историко-культурного наследия.

Предприятие полностью рассчиталось, перечислив в фонд по поддержке культуры и искусства 967 рублей.