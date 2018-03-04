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Театр в Минске предлагает назначить зрителям свою цену и платить за спектакли после просмотра
С 5 по 11 марта
Сегодня «Кропка» приглашает юных зрителей на спектакль «
Обычно билеты на спектакль стоят 15 рублей в будние дни и 20 в выходные. Но некоторые родители считают эту цену довольно высокой. Так и родилась акция #плачусколькохочу, чтобы зрители могли сами прийти, посмотреть и назначить свою цену.
Напомним, в «Кропке» работает команда профессиональных специалистов: сценаристы, режиссеры, постановщики, художники, два состава актеров. Костюмы для представлений шьются в ателье, где создается одежда для цирка Запашных. Это расходы, которые в том числе составляют цену билета.
Театр «Кропка» расположен в ТРЦ «Галерея-Минск», который находится в центре города рядом с метро «Немига». Поход в театр семья может совместить с шоппингом, родители могут оставить ребенка в «Кропке», а сами отправиться за покупками или отдохнуть на фудкорте.
В театре просторное фойе дизайна Натальи Галонской, где маленькие зрители перед спектаклем могут порисовать и поиграть. Работает гардероб, можно оставить верхнюю одежду и переобуться (необходима сменная обувь всем, кто пришел на спектакль). При этом родители могут купить бахилы (20 копеек за пару).
У «Кропки» камерный зал (не более 50 человек), актеры работают по сути один на один с каждым ребенком. Все это позволяет маленьким зрителям полностью погрузиться в сказку.
— Мы прислушиваемся к каждому нашему гостю, внимательно читаем все отзывы и делаем все, что в наших силах, чтобы стать лучше и доступнее для наших гостей, — говорят в администрации «Кропки». — Все, что мы делаем — от идеи спектаклей до финальной фотографии с артистами после представления — это объемная работа, и она действительно стоит тех денег, которые мы просим за билеты.
В театре уверены в качестве своей работы, поэтому с тех зрителей, которые не досмотрели спектакль до конца, плату не берут.
Итак, с 5 по 11 марта можно прийти на любой спектакль в «Кропку», а после представления оценить самостоятельно работу труппы в денежном эквиваленте.
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С 5 по 11 марта арт-центр "Кропка" проведет акцию под названием "Плачу сколько хочу".
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