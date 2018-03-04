Главный сердцеед российской поп-сцены: в Минск едет Егор Крид

Главный герой грез девушек Cosmo, один из самых завидных холостяков России — Егор Крид представит свое новое шоу в Минске . Уже в ноябре на сцене «Дворца спорта» под его хиты «Самая самая», «Невеста», «Где ты, где я», «Что они знают?», «Потрачу» встрепенутся сердца белорусских барышень.





Егору не зря достался неофициальный титул главного сердцееда российской поп-сцены. Такого успеха в столь юном возрасте добился далеко не каждый. В гонке рейтингов Крид умудрился обойти даже своего учителя и продюсера Тимати. А ведь начал Егор всего-то в 2011 году с кавера на песню «Не сходи с ума».

Образ вчерашнего школьника моментально стал популярным, набирая тысячи просмотров в Youtube за день. Первые ролики Егора не теряют популярности до сих пор. У «Не сходи с ума» и «Любви в сети» уже 12 и 13 млн просмотров соответственно.

Успехи артиста привлекли внимание промоутеров лейбла Тимати Black Star inc. В 2012 году Егор Крид становится новым артистом лейбла, и Black Star выпускает его клип «Старлетка». Дебютный альбом «Холостяк» Крид выпускает только через три года после подписания контракта с Black Star inc. А до этого — студия, концерты, гастроли и участие в фестивалях. Альбом выстрелил хитами: «Самая самая» со 114 млн просмотров в Youtube, продержавшийся в хит-парадах более двух лет, «Невеста», «Будильник».

Спустя 4 года Тимати и Крид наконец сходятся в одном клипе. Лирическая история о любовном треугольнике «Где ты, где я» в исполнении двух звезд собрала на сегодня почти 144 млн просмотров в Youtube.

Мы начинали с нуля, теперь у руля

Крид собрал целый урожай наград. Среди них премии радиостанции Love Radio, телеканала RU.TV в номинации «Лучшая песня» и телеканала Муз-ТВ «Гравитация» в номинации «Прорыв года». В 2016-м Егору досталась награда «Звуковая дорожка» в номинации «Прорыв года» и премия журнала «ОК!» в номинации «Новые Лица. Музыка». В 2017-м он стал лучшим уже в номинации «Лучшее мужское видео» телеканала Муз-ТВ.





В 2017 году Егор Крид — уже один из главных игроков на российской pop-r'n'b сцене. Он выпускает свой второй альбом «Что они знают?» — теперь у Крида чуть более жесткое звучание, в текстах чаще встречаются минорные мотивы, однако миллионную армию поклонниц Егора это цепляет еще сильнее.

Ему приписывают романы с первыми красавицами музыкального мира, но судя по тому, что весной 2018 года Егор станет главным действующим лицом ТВ-шоу «Холостяк», его сердце все еще свободно.

Год назад в интервью российскому изданию Hello! Крид признался, что уже мечтает встретить «ту самую». Главные требования завидного холостяка, вошедшего в 10-ку Forbes и топ-100 наиболее востребованных артистов мира по версии iTunes, — самостоятельность, целеустремленность, общительность и чувство стиля.

— Я люблю, когда девушка одета стильно, модно и классно. Ты можешь потратить один доллар и выглядеть на миллион. Либо потратить миллион и выглядеть на один, — рассказал артист журналу ELLE Girl.

3 ноября в столичном «Дворце Спорта» белорусских девушек ждет свидание с главными хитами Егора «Самая самая», «Потрачу», «Невеста», «Будильник», «Мне нравится», «Берегу», «Что скажет мама?», «Самба белого мотылька», «Что они знают?».

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