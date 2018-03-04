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Главный сердцеед российской поп-сцены: в Минск едет Егор Крид
Главный герой грез девушек Cosmo, один из самых завидных холостяков России — Егор Крид представит свое
Егору не зря достался неофициальный титул главного сердцееда российской поп-сцены. Такого успеха в столь юном возрасте добился далеко не каждый. В гонке рейтингов Крид умудрился обойти даже своего учителя и продюсера Тимати. А ведь начал Егор всего-то в 2011 году с кавера на песню «Не сходи с ума».
Образ вчерашнего школьника моментально стал популярным, набирая тысячи просмотров в Youtube за день. Первые ролики Егора не теряют популярности до сих пор. У «Не сходи с ума» и «Любви в сети» уже 12 и 13 млн просмотров соответственно.
Успехи артиста привлекли внимание промоутеров лейбла Тимати Black Star inc. В 2012 году Егор Крид становится новым артистом лейбла, и Black Star выпускает его клип «Старлетка». Дебютный альбом «Холостяк» Крид выпускает только через три года после подписания контракта с Black Star inc. А до этого — студия, концерты, гастроли и участие в фестивалях. Альбом выстрелил хитами: «Самая самая» со 114 млн просмотров в Youtube, продержавшийся в хит-парадах более двух лет, «Невеста», «Будильник».
Спустя 4 года Тимати и Крид наконец сходятся в одном клипе. Лирическая история о любовном треугольнике «Где ты, где я» в исполнении двух звезд собрала на сегодня почти 144 млн просмотров в Youtube.
Мы начинали с нуля, теперь у руля
Крид собрал целый урожай наград. Среди них премии радиостанции Love Radio, телеканала RU.TV в номинации «Лучшая песня» и телеканала Муз-ТВ «Гравитация» в номинации «Прорыв года». В 2016-м Егору досталась награда «Звуковая дорожка» в номинации «Прорыв года» и премия журнала «ОК!» в номинации «Новые Лица. Музыка». В 2017-м он стал лучшим уже в номинации «Лучшее мужское видео» телеканала Муз-ТВ.
В 2017 году Егор Крид — уже один из главных игроков на российской pop-r'n'b сцене. Он выпускает свой второй альбом «Что они знают?» — теперь у Крида чуть более жесткое звучание, в текстах чаще встречаются минорные мотивы, однако миллионную армию поклонниц Егора это цепляет еще сильнее.
Ему приписывают романы с первыми красавицами музыкального мира, но судя по тому, что весной 2018 года Егор станет главным действующим лицом ТВ-шоу «Холостяк», его сердце все еще свободно.
Год назад в интервью российскому изданию Hello! Крид признался, что уже мечтает встретить «ту самую». Главные требования завидного холостяка, вошедшего в 10-ку Forbes и топ-100 наиболее востребованных артистов мира по версии iTunes, — самостоятельность, целеустремленность, общительность и чувство стиля.
— Я люблю, когда девушка одета стильно, модно и классно. Ты можешь потратить один доллар и выглядеть на миллион. Либо потратить миллион и выглядеть на один, — рассказал артист журналу ELLE Girl.
3 ноября в столичном «Дворце Спорта» белорусских девушек ждет свидание с главными хитами Егора «Самая самая», «Потрачу», «Невеста», «Будильник», «Мне нравится», «Берегу», «Что скажет мама?», «Самба белого мотылька», «Что они знают?».
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Главный герой грез девушек Cosmo, один из самых завидных холостяков России - Егор Крид представит свое новое шоу в Минске.
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