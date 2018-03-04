Определился соперник гандболистов БГК в 1/8 финала Лиги чемпионов

После завершения групповой стадии определился соперник гандболистов БГК имени Мешкова в 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: bgk-meshkova.com

9-кратные чемпионы Беларуси на первом этапе нокаут-раунда сразятся с французским «Нантом». Как отмечает официальный сайт БГК имени Мешкова, первый поединок пройдет в Бресте 24 марта и запланирован на 19.30 (но время начала может измениться).

В групповом раунде «Нант» занял третье место в пуле «А» вслед за полномочным победителем Лиги чемпионов македонским «Вардаром» и испанской «Барселоной».

Гандбольный клуб «Нант» основан в 1953 году. Вице-чемпион Франции (2017), обладатель Кубка Франции (2017), обладатель Кубка Французской лиги (2015), двукратный финалист Кубка ЕГФ (2013, 2016).

История клуба насчитывает уже почти 65 лет. Но европейскую известность команда получила относительно недавно.

Впервые на евроарену «Нант» прорвался в сезоне 2011/12 (годом ранее французы стали пятыми в национальном чемпионате). Что любопытно — первый европоход «Нанта» прервало минское «Динамо», которое возглавлял тогда нынешний рулевой БГК Сергей Бебешко. По сумме двух матчей (победа в гостях 32:28 и поражение в Минске 34:37) белорусский клуб снял с дистанции французов и вышел в 1/8 финала.

Последующие выступления в Кубке ЕГФ были куда как успешнее — дважды французский клуб (в сезонах 2012/13 и 2015/16) добирался до финала турнира, где уступал представителям германской бундеслиги.

Два минувших сезона «Нант» завершает в призовой тройке французского чемпионата, что позволяет команде играть в Лиге чемпионов.

В минувшем розыгрыше французы уже играли в лигочемпионском плей-офф, успешно пройдя групповой раунд «неэлитной» группы и предквалификацию. В 1/8 финала «Нант» сложил оружие, уступив тогда в двухраундовом бою землякам из ПСЖ (26:26, 27:35).

Как вторая команда Франции по итогам сезона-2016/17, «Нант» получил право сыграть в элитной группе сильнейшего континентального турнира. До последнего команда боролась за почетную вторую позицию в восьмерке «А». Набрав одинаковое количество очков с самой «Барсой», лишь по личным встречам французы расположились в итоге в турнирной таблице ниже испанского гранда.

В составе «Нанта» достаточно известных гандболистов. Среди них двукратный чемпион Европы Сириль Дюмулен, чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов немец Доминик Кляйн, победитель Лиги чемпионов македонец Кирил Лазаров, чемпион мира-2017 Оливье Ньокас, победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы-2018 испанец Эдуардо Гурбиндо…

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова уже начал продажу билетов на домашний матч с «Нантом». Стоимость билетов — от 4 до 16 рублей.