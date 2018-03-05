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"Семь номинаций и две награды. Как так, Оскар?". Как соцсети отреагировали на итоги "Оскара"
В Лос-Анджелесе
Главной темой для мемов стало то, что фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» остался без «Оскара» в главной номинаци — «Лучший фильм». Пользователи Twitter тут же укололи академиков:
Также пользователи соцсетей заметили, что образ Мэрил Стрип на церемонии напоминал образ из мультфильма «Шрек».
На победу «Формы воды» Гильермо дель Торо пользователи сети также отреагировали с юмором:
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В Лос-Анджелесе вручили "Оскары". Лучшим фильмом стала картина "Форма воды".
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