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"Семь номинаций и две награды. Как так, Оскар?". Как соцсети отреагировали на итоги "Оскара"

05.03.2018 11:58 — Разное | Tut.by  
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В Лос-Анджелесе завершилась церемония награждения премии «Оскар». Лучшим фильмом стала картина «Форма воды», призы за лучшие актерские работы у Гэри Олдмена и Фрэнсис Макдормэнд. И не смотря на то, что больших сюрпризов церемония не принесла, соцсети все равно умудрились наплодить огромное количество мемов. Самые забавные из них — в подборке AFISHA.TUT.BY.

Главной темой для мемов стало то, что фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» остался без «Оскара» в главной номинаци — «Лучший фильм». Пользователи Twitter тут же укололи академиков:

Также пользователи соцсетей заметили, что образ Мэрил Стрип на церемонии напоминал образ из мультфильма «Шрек».

На победу «Формы воды» Гильермо дель Торо пользователи сети также отреагировали с юмором:

 
 
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В Лос-Анджелесе вручили "Оскары". Лучшим фильмом стала картина "Форма воды".

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