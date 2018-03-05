В Лос-Анджелесе завершилась церемония награждения премии «Оскар» . Лучшим фильмом стала картина «Форма воды», призы за лучшие актерские работы у Гэри Олдмена и Фрэнсис Макдормэнд. И не смотря на то, что больших сюрпризов церемония не принесла, соцсети все равно умудрились наплодить огромное количество мемов. Самые забавные из них — в подборке AFISHA.TUT.BY.

Главной темой для мемов стало то, что фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» остался без «Оскара» в главной номинаци — «Лучший фильм». Пользователи Twitter тут же укололи академиков:

Три билборда на границе Оскара. Можете начинать писать, что я «скатился» :) pic.twitter.com/uc5Y5HcuPy — Velichko Vladislav (@Feelinggood1206) 5 марта 2018 г.

Также пользователи соцсетей заметили, что образ Мэрил Стрип на церемонии напоминал образ из мультфильма «Шрек».

Why did Meryl Streep attended the ceremony dressed as the Fairy godmother from Shrek? #Oscars pic.twitter.com/HQZIQ6jpVX — dani (@TowerwhiteDani) 5 марта 2018 г.

На победу «Формы воды» Гильермо дель Торо пользователи сети также отреагировали с юмором: