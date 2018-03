В Лос-Анджелесе завершилась церемония награждения премии «Оскар» . Лучшим фильмом стала картина «Форма воды», призы за лучшие актерские работы у Гэри Олдмена и Фрэнсис Макдормэнд. И не смотря на то, что больших сюрпризов церемония не принесла, соцсети все равно умудрились наплодить огромное количество мемов. Самые забавные из них — в подборке AFISHA.TUT.BY.

Главной темой для мемов стало то, что фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» остался без «Оскара» в главной номинаци — «Лучший фильм». Пользователи Twitter тут же укололи академиков:

Также пользователи соцсетей заметили, что образ Мэрил Стрип на церемонии напоминал образ из мультфильма «Шрек».