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В Сеть попали фотографии универсала Kia Ceed нового поколения
В Сеть попали первые официальные фотографии, на которых показан универсал Kia Ceed нового поколения. Снимки на форуме World Scoop
Никакой дополнительной информации о модели, в том числе о ее габаритах или размере багажного отсека, пока нет. Премьера универсала Ceed состоится на автосалоне в Женеве, который откроется 6 марта. Там же пройдет первый публичный показ одноименного хэтчбека.
Kia Ceed нового поколения
У модели также немного изменилось название. Если раньше семейство именовалось cee’d, то теперь оно называется Ceed.
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Никакой дополнительной информации о модели, в том числе о ее габаритах или размере багажного отсека, пока нет.
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