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В Сеть попали фотографии универсала Kia Ceed нового поколения

05.03.2018 11:47 — Разное | Tut.by  
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В Сеть попали первые официальные фотографии, на которых показан универсал Kia Ceed нового поколения. Снимки на форуме World Scoop опубликовал пользователь с ником foxx13, пишет motor.ru.


Никакой дополнительной информации о модели, в том числе о ее габаритах или размере багажного отсека, пока нет. Премьера универсала Ceed состоится на автосалоне в Женеве, который откроется 6 марта. Там же пройдет первый публичный показ одноименного хэтчбека.


Kia Ceed нового поколения представили в середине февраля. Модель построили на новой платформе K2, которая прочнее и легче шасси J4, использовавшегося ранее. Моторная гамма хэтчбека включает в себя три бензиновых двигателя мощностью 100, 120 и 140 лошадиных сил, а также пару дизелей, развивающих 115 и 136 сил.





У модели также немного изменилось название. Если раньше семейство именовалось cee’d, то теперь оно называется Ceed.

 
 
Ссылка на источник 112
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Никакой дополнительной информации о модели, в том числе о ее габаритах или размере багажного отсека, пока нет.

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