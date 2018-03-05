Рынок проблемных активов урегулируют новым законом к 2019 году





Согласно постановлению Совета Министров и Национального банка №158/4 "О некоторых вопросах формирования рынка проблемных активов", законодательный акт о работе с проблемными активами разработают до 1 января 2019 года.

Закон будет устанавливать общий правовой режим деятельности должника и взыскателя и определять экономические, законодательные и институциональные условия функционирования рынка.

Актом предусмотрено расширение компетенции Агентства по управлению активами, сообщила БЕЛТА .

За организацию подготовки документа ответственны первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко.

Им поставлена задача утвердить составы участников групп по подготовке документа и график работы над законодательным актом.