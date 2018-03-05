ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рынок проблемных активов урегулируют новым законом к 2019 году

05.03.2018 11:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Рынок проблемных активов урегулируют новым законом к 2019 году

Согласно постановлению Совета Министров и Национального банка №158/4 "О некоторых вопросах формирования рынка проблемных активов", законодательный акт о работе с проблемными активами разработают до 1 января 2019 года.

Закон будет устанавливать общий правовой режим деятельности должника и взыскателя и определять экономические, законодательные и институциональные условия функционирования рынка.

Актом предусмотрено расширение компетенции Агентства по управлению активами, сообщила БЕЛТА.

За организацию подготовки документа ответственны первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко.

Им поставлена задача утвердить составы участников групп по подготовке документа и график работы над законодательным актом.

 
 
Ссылка на источник 142
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно постановлению Совета Министров и Национального банка №158/4 "О некоторых вопросах формирования рынка проблемных активов", законодательный акт о работе с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Сеть попали фотографии универсала Kia Ceed нового поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика