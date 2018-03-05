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Рынок проблемных активов урегулируют новым законом к 2019 году
05.03.2018 11:50 — Разное | Ежедневник
Согласно постановлению Совета Министров и Национального банка №158/4 "О некоторых вопросах формирования рынка проблемных активов", законодательный акт о работе с проблемными активами разработают до 1 января 2019 года.
Закон будет устанавливать общий правовой режим деятельности должника и взыскателя и определять экономические, законодательные и институциональные условия функционирования рынка.
Актом предусмотрено расширение компетенции Агентства по управлению активами, сообщила
За организацию подготовки документа ответственны первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко.
Им поставлена задача утвердить составы участников групп по подготовке документа и график работы над законодательным актом.
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Согласно постановлению Совета Министров и Национального банка №158/4 "О некоторых вопросах формирования рынка проблемных активов", законодательный акт о работе с...
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