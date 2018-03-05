МВД: смягчать наказание за наркопреступления нельзя

МВД Беларуси никогда не предлагало смягчать наказания за наркопреступления и делать этого не будет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич в программе «Контуры» на телеканале ОНТ .

По словам министра, Беларусь достигла «пусть не сверхсерьезных» результатов в борьбе с наркотиками, и теперь смягчать наказания, даже за «легкие» преступления – значит, делать шаг назад.

Шуневич заявил, что Беларусь для международного трафика – не только транзитер, но и страна потребления какой-то части наркотиков. В настоящее время правоохранительные органы делают акцент на выявление каналов наркотрифика.

«Не думаю, что у нас законы сверхсуровые в этой части по двум соображениям. Каждый наркоман за время своей "профессиональной карьеры" вовлекает в употребление наркотиков от 8 до 10 человек», - сказал министр.

Распространение и потребление наркотиков ведет к гибели людей и совершению тяжких преступлений – насилия, краж, заражения болезнями.

«Это целый комплекс с негативными последствиями, который влечет за собой этот социальный феномен. На мой взгляд, такие же серьезные меры должно предпринимать государство для его преодоления», - заявил Шуневич.