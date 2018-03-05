ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: смягчать наказание за наркопреступления нельзя

05.03.2018 12:19 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

МВД Беларуси никогда не предлагало смягчать наказания за наркопреступления и делать этого не будет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

По словам министра, Беларусь достигла «пусть не сверхсерьезных» результатов в борьбе с наркотиками, и теперь смягчать наказания, даже за «легкие» преступления – значит, делать шаг назад.

Шуневич заявил, что Беларусь для международного трафика – не только транзитер, но и страна потребления какой-то части наркотиков. В настоящее время правоохранительные органы делают акцент на выявление каналов наркотрифика.

«Не думаю, что у нас законы сверхсуровые в этой части по двум соображениям. Каждый наркоман за время своей "профессиональной карьеры" вовлекает в употребление наркотиков от 8 до 10 человек», - сказал министр.

Распространение и потребление наркотиков ведет к гибели людей и совершению тяжких преступлений – насилия, краж, заражения болезнями.

«Это целый комплекс с негативными последствиями, который влечет за собой этот социальный феномен. На мой взгляд, такие же серьезные меры должно предпринимать государство для его преодоления», - заявил Шуневич.

 
 
Ссылка на источник 159
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Беларуси никогда не предлагало смягчать наказания за наркопреступления и делать этого не будет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Да канца тыдня маразы аслабеюць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика